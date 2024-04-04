تنزيل واتساب بلس الذهبي ضد الحظر الأصلي الإصدار الأخير.. تحديث الواتس الذهبي الجديد بميزة رهيبة!!

تنزيل واتساب بلس هو ما يعمل ضد الحظر ويمكن تحميله من خلال الرابط الذي يسهل من إمكانية تحميل التطبيق بسهولة خاصة انه يمتلك مجموعة من المميزات، ويمتلك التطبيق عدد كبير من المميزات وهي لا تتوفر في تطبيق واتس اب الاصلي بل تتوافر في ذلك التطبيق، ونوضح في السطور التالية كل ما يخص التطبيق.

تنزيل واتساب بلس

يمكن تنزيل واتساب بلس من خلال الرابط مع تثبيته بسهولة فهو ضد الحظر بالإضافة أن التطبيق يمكن من خلاله التواصل مع الأصدقاء بسهولة ومشاركة الصور والفيديوهات، والتمتع بكل مميزات التطبيق المختلفةً من إخفاء جاري الكتابة منع حذف الرسائل، مع إخفاء حالة ووقت ظهور المتصل وجود بعض الميزات والإضافات المختصرة المميزة.

مع تجربة استخدام واتساب الرسمي، وإمكانية تحميل أحدث إصدار من التطبيق فهو ضد الحظر، مع إمكانية تحميله من خلال الرابط بسهولة بالإضافة أن تثبيت البرنامج يكون بسهولة وبعدها يمكن استخدام التطبيق.

مميزات تنزيل واتساب بلس