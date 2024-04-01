60 دقيقة قدام!!.. هـذا موعد تغيير الساعة لـ التوقيت الصيفي

موعد تغيير الساعة لـ التوقيت الصيفي يتم البحث عنه بشكل كبير خاصة مع نهاية فصل الشتاء وبدء التوقيت الصيفي يتساءل المواطنين عن الموعد الذي يتم فيه تغيير الساعة، خاصة بعدما اعادت الحكومة المصرية تغيير السلعة مرة أخرى بالرغم من انقطاع 7 سنوات مع عدم تغيير الساعة، وبناء على القرار الوزاري يقوم المواطنين بتغيير ساعتهم 60 دقيقة.

موعد تغيير الساعة لـ التوقيت الصيفي

وقد كانت بداية العمل بالتوقيت الشتوي يوم 27 أكتوبر ويستمر ل 12 منتصف الليل حتى الجمعة 29 إبريل لعام 2024، ثم بعدها يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي من خلال تغيير الساعة، ويكون ذلك هو موعد تغيير الساعة ل التوقيت الصيفي.

وبناء علي القانون رقم 24 لعام 2023 فإنه يتم العمل بالتوقيت الصيفي يوم الجمعة 27 إبريل بحيث تغير الساعة 60 دقيقة كاملة للعمل بالتوقيت الصيفي، وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء أن تغيير التوقيت الصيفي يساعد في توفير 25 مليون جنيه وذلك بناء على الدراسة التي قدمتها وزارة الكهرباء من خلال توفير وحدات الغاز التي تستخدم لإنتاج الكهرباء.

أهمية التغيير للتوقيت الصيفي

وقد جاء القرار رقم 24 لعام 2023 ب موعد تغيير الساعة لـ التوقيت الصيفي بحيث أن ذلك يساعد في توفير ما يقرب من 25 مليون جنيه وذلك بناء على الدراسة التي قامت بها وزارة الكهرباء، مع التوفير في وحدات الغاز التي يتم استخدامها لإنتاج الكهرباء مما يوفر 1‎%‎ من الاستهلاك، وهو ما يعني توفير 150 مليون دولار في العام.

وبناء على التوقيت الصيفي يقوم المواطنين بتغيير ساعتهم 60 دقيقة يعني ساعة كاملة، وبناء على ذلك فإنه يتم تطبيق ذلك التغيير على الساعة فهو يتم تغييره مع نهاية شهر إبريل، وهو ما يعني بداية العمل بالتوقيت الصيفي.