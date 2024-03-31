هـات فلوسك وتعالي.. حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024 بداية من هذا الموعد من وزارة الإسكان + اعـرف الورق

شقق الاسكان الاجتماعي بعد الإعلان عن طرحها يزداد البحث بشكل كبير عبر محرك البحث عن الشقق وطرق التقديم عليها بحيث يمكن التقديم عليها من خلال الرابط الذي توفره وزارة الاسكان والذي يتيح من خلاله التقديم مع توفير كراسة الشروط وتحديد سعر الشقق وسعر القسط والفئات المستحقة التي تصرف لهم تلك الشقق.

شقق الاسكان الاجتماعي

بحيث أن أول شئ هو معرفة الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم إلى شقق الاسكان الاجتماعي ثم يتم بعدها شراء كراسة الشروط المتاحة في البريد المصري لبداية إجراءات شراء الشقة، بحيث يتم طرح الوحدات السكنية في عدد من المحافظات مع توضيح أماكن طرح الوحدات في المدن الجديدة و أسعار تلك الوحدات، ثم يتم بعدها دفع المبلغ المقرر واستلام الإيصال بالدفع ويتم الدخول لرابط الصندوق من أجل جدية الحجز وتحديد الوحدة التي يرغب في شرائها بحيث لابد من إنشاء حساب خاص بالمستخدم، مع تعبئة الاستمارة بالبيانات المطلوبة ويستقبل بعدها رسالة على الهاتف بإنشاء الحساب الخاص به يجب أن يدخل على النظام من أجل إحتمال عملية التسجيل.

طريقة التسجيل في شقق الاسكان الاجتماعي

هناك عدة طرق للتسجيل في شقق الاسكان الاجتماعي، هذه الطرق كما يلي: