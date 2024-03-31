كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عبر رابط منصة مظلتي وخطوات التقديم وشروط الرعاية

لا يزال البحث جاريًا عن كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خلال الساعات الأخيرة، ويجدر بنا الإشارة إلى أن الحكومة العراقية تبذل قصارى جهدها من أجل توفير الدعم لمواطنيها الأكثر احتياجًا وذلك من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية، ويترقب الكثيرون هذه الوجبة بشغف، وتلتزم الوزارة الدقة في فحص الطلبات لاختيار المستحقين للدعم بناء على الرعاية الاجتماعية، وفي هذا الصدد سوف نلقى نظرة على كافة المعلومات عن المستفيدين وكذلك شروط الاستحقاق إلى جانب ذلك ذكر خطوات الاستعلام.

كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

في صدد حديثنا عن كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، نتطرق إلى ذكر شروط الاستحقاق التي فرصتها الوزارة للحصول على الدعم الاجتماعي، وهي:

أن يحمل المتقدمم الجنسية العراقية ويقيم داخل حدود البلاد بشكل دائم.

يجب عدم استفادة المتقدم من أية معاشات تأمين اجتماعي.

يتطلب الحصول على الدعم ألا يكون لدى المتقدمين وظيفة حكومية توفر دخلاً كبيرًا.

أن يكون المتقدمين من ذوي الدخل المحدود.

ينبغي على المتقدمين عدم امتلاك أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

يجوز للأرامل والمطلقات بالتقدم للحصول على الدعم بشرط أن يكون لديهن حضانة لأولادهن.

إحضار كافة الوثائق والمستندات المطلوبة.

ألا يكون لدى المتقدمين أي نشاط تجاري خاص به.

والجدير بالذكر أن هذه الشروط تهدف إلى تحديد المستحقين للدعم الاجتماعي بشكل عادل وتضمن استهداف الفئات الأكثر احتياجًا داخل المجتمع العراقي.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وفرت الوزارة إمكانية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع مجموعة من التعليمات:

ابدأ بالتوجه إلكترونيًا إلى منصة مظلتي. اختر برنامج الرعاية الاجتماعية من بين الخيارات المتاحة. قم بتحديد “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024″، ثم اختر الوجبة السابعة. حدد بعد ذلك اسم المحافظة التي تقطن فيها. أدخل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، ثم انقر على زر “استعلام”. انتظر بضع ثوانٍ حتى تظهر أمامك قائمة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية. قم بتحميل الكشوفات بصيغة PDF، ثم ابحث عن اسمك بين الأسماء المعروضة.

وهذه الخطوات تساعد المواطنين في العراق على الاستعلام بسهولة عن حالتهم فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية، وتتيح لهم الوصول إلى المعلومات بشكل سريع.