للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر المبارك في مصر 2024 ستبدأ في هذا الموعد ولمدة 5 أيام

صرح مجلس الوزراء المصري عن إجازة عيد الفطر المبارك في مصر 2024 من خلال حسابه الرسمي على شبكة الإنترنت وذلك بالتزامن مع اقتراب موعده، فاليوم هو اليوم الأول من العشرة الأواخر من شهر رمضان 1445هـ الموافق 21 رمضان 1445هـ الذي يوافق ميلاديًا 31 من شهر مارس 2024، وبالتأكيد هذه الإجازة سيحصل عليها كلاً من الطلاب والموظفين من مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، والآن ومن خلال هذا المقال سنتعرف على موعد الإجازة وتاريخ انتهائها وتاريخ العودة للعمل مرة أخرى.

إجازة عيد الفطر المبارك في مصر 2024

تم الإعلان منذ قليل عن إجازة عيد الفطر المبارك في مصر 2024 والتي سيحصل عليها العديد من الطلاب من مختلف المراحل سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية وكذلك الموظفين سواء العاملين بالقطاع الحكومي أو العاملين بالقطاع الخاص، فمن المقرر بأنه سيتم استطلاع هلال شهر شوال في يوم الاثنين المقبل الموافق 8 من شهر أبريل 2024، وفي حال كان الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان 1445هـ فسيكون يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك 1445هـ، وبالتالي ستبدأ الإجازة من يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر أبريل وحتى الأحد 14 من نفس الشهر 2024 حيث ستكون العطلة على النحو التالي:

الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

الخميس ثاني أيام عيد الفطر.

الجمعة ثالث أيام عيد الفطر ومن المتوقع ترحيلها إلى يوم الأحد أو تقديمها ليوم الثلاثاء.

السبت عطلة رسمية.

وسوف يتم الإعلان رسميًا عن عدد أيام إجازة القطاع الحكومي وكذلك الخاص من قبل مجلس الوزراء.

الإجازات الرسمية الباقية في 2024

وبعد التعرف على إجازة عيد الفطر المبارك في مصر 2024، فسنقوم بتوضيح باقي الإجازات في هذا العام: