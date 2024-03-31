مسح كل ما تعرفه جوجل عنك لحماية الخصوصية في 5 ثواني فقط .. حيل ذكية اعرفها انت فقط

مسح كل ما تعرفه جوجل عنك هو ما زاد البحث عنه بشكل كبير عبر محرك بحث جوجل، بحيث يرغب الكثير من الأشخاص في البحث عن طريقة سريعة تساعدهم في مسح كل ما تعرفه جوجل عنهم، حيث أن جوجل تحتوي على عدد من الأزرار التي تساعدهم في ازالة عدد من المعلومات أو مسح المعلومات بشكل كامل.

مسح كل ما تعرفه جوجل عنك

وقد أعلنت جوجل عن مذكرة رسمية وضحت فيها الطريقة التي يمكن من خلالها مسح كل ما تعرفه جوجل عنك ، بحيث أن قيام الشخص بالتسجيل في تطبيقات وخدمات جوجل تخزن على جوجل الخاص بالمستخدم، لذلك يمكن حذف ذلك النشاط مع إمكانية القيام بعدم حفظ أي نشاط يتم القيام به، مع إمكانية حذف العناصر الفردية، وحذف آخر بحث قمت به عبر جوجل.

طريقة مسح كل ما تعرفه جوجل عنك

وفرت جوجل طريقة سهلة يمكن من خلاله حذف النشاط والبيانات التي قمت بتسجيلها عبر جوجل، ويتم ذلك عبر خطوات بسيطة حددتها جوجل ليتمكن المستخدمين من حذف سجل النشاط وحذف أي بيانات تم حفظها على جوجل، ويتم مسح كل ما تعرفه جوجل عنك عبر التالي: