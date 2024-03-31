أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الأحد 31/3/2024 الزيت والسكر في تعاملات الأسواق المصرية

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية معدلات بحثا ملحوظة من قبل العديد من المواطنين في الآونة الأخيرة، وهذا تزامناً مع الشهر الفضيل واحتياجاتهم من السلع الغذائية أصبحت أكثر طلبا، وللحصول على تقرير الأسعار وفقاً لآخر تحديثات معلنة في بوابة مجلس الوزراء للأسعار المحلية والعالمية، تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.

أسعار السلع الغذائية الأساسية

نوافيكم أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الأحد الموافق 31/3/2024 في تعاملات الأسواق:

سعر كيلو الأرز المعبأ سجل اليوم 32.97 جنيه للمستهلك.

سعر كيلو الفول المعبأ سجل اليوم 56.55 جنيه للبيع.

سعر كيلو الدقيق المعبأ للمستهلك سجل اليوم 28.47 جنيه للبيع.

سعر زجاجة زيت عباد الشمس اللتر سجل اليوم 100.27 جنيه.

سعر كيلو السكر المعبأ سجل اليوم 30.26 جنيه للمستهلك.

سعر كيلو العدس المعبأ سجل اليوم للمستهلك 68.25 جنيه للبيع.

سعر زجاجة الزيت الذرة اللتر سجلت اليوم 123.61 جنيه للبيع.

سعر البيضة البلدي الواحدة سجلت اليوم للمستهلك 5.86 جنيه للبيع.

آخر أخبار السلع الغذائية

أعلن رئيس مجلس الوزراء السيد الدكتور مصطفي مدبولي عن إتخاذ الحكومة المصرية جميع الإجراءات اللازمة من أجل تخفيض أسعار المنتجات الغذائية في الأسواق بنسبة 20٪ في الفترة الحالية، وبنسبة 30٪ في عيد الفطر المبارك وهذا من أجل مساعدة المواطنين على العيش في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة وتلبية مطالبهم الأساسية من مأكل ومشرب، والجدير بالذكر أن الوزارة قررت وضع الأسعار على السلع الغذائية الأساسية مثل الزيت والسكر والدقيق والأرز لمدة 8 أشهر، مع مراجعة هذا الأمر شهريا، وذلك منعاً لتلاعب التجار بالأسعار.