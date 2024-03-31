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طريقة عمل كعك العيد في المنزل بطعم أشهر محلات الحلوي خطوة بخطوة بالمقادير
طريقة عمل كعك العيد
تصدر طريقة عمل كحك العيد محركات البحث الاجتماعي حيث إنه لم يفصلنا عن العيد إلا أيام قليلة ويحل علينا، ويعرف كحك العيد بالمعمول في بعض البلدان العربية، كما أنه من أشهر المخبوزات التي تقدم في هذه المناسبة السعيدة، ففي أيام الأعياد، تحرص كل الأسر على تقديمه للضيوف كتعبير عن الفرح والاحتفال، وكانت الأمهات في السابق تحرص على إعداده في المنزل بمشاركة الأهل والجيران، ولهذا سنقدم لكم في هذا المقال عمل كحك العيد بطريقة مميزة وشهية تمكنكم من تحضيره في منزلكم بكل سهولة وراحة، بالإضافة إلى ذكر خطوات تحضيره بشكل مفصل لتستمتعوا بمذاقه اللذيذ مع الأحباء والأصدقاء في أيام العيد المباركة.
طريقة عمل كحك العيد
إليك عزيزتي مكونات طريقة عمل كحك العيد التي يمكن توفرها في المنزل بكل سهولة، وهي:
- نصف كيلو دقيق أي بما يعادل 4 أكواب.
- كوب وثلث سمن بارد أي ما يعادل 300 جرام.
- 3 ملاعق كبيرة سكر بودرة أي ما يعادل 25 جرام.
- ملعقتين كبيرتين من السمسم المحمص.
- ملعقة صغيرة ونصف بيكنج بودر أي ما يعادل 6 جرام.
- ملعقة صغيرة ونصف خميرة فورية أي 5 جرام.
- ثلث كوب ماء أي ما يعادل 90 ملل.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة محلب مطحون.
خطوات تحضير كحك العيد
يمكنك عزيزتي تحضير طريقة عمل كحك العيد من خلال اتباع الخطوات التالية:
- اخلطي نصف كيلو من الدقيق مع ربع ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من المحلب، ثم أضيفي ملعقتين من
- السمسم المحمص وملعقة صغيرة ونصف من البيكنج بودر.
- قومي بتذويب الخميرة في ثلث كوب من الماء واتركيها جانبًا، ثم اخفقي كوب وثلث من السمن البارد مع ثلاثة
- ملاعق كبيرة من السكر البودرة بالمضرب الكهربي أو اليدوي حتى تحصلي على قوام ناعم وكريمي.
- أضيفي بعد ذلك خليط المكونات الجافة وقلبيها جيدًا حتى تمتزج بالسمن، ثم أضيفي خليط الخميرة والماء وقومي بعجن المكونات حتى تمتص الماء وتحصلين على عجين ناعم ويسهل تشكيله قومي بتغطية العجينة واتركيها لمدة ربع ساعة ثم قومي بتشكيلها إلى كرات بحجم صغير، وضعيها في قوالب التشكيل حتى تأخذ نقوش جميلة.
- وضعي الكحك في صينية في الفرن وأدخليها على الرف الأوسط في فرن مسخن مسبقًا على حرارة 160 درجة مئوية، وتستغرق مدة الخبز حوالي 15 دقيقة.