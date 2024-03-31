طريقة عمل كعك العيد في المنزل بطعم أشهر محلات الحلوي خطوة بخطوة بالمقادير

تصدر طريقة عمل كحك العيد محركات البحث الاجتماعي حيث إنه لم يفصلنا عن العيد إلا أيام قليلة ويحل علينا، ويعرف كحك العيد بالمعمول في بعض البلدان العربية، كما أنه من أشهر المخبوزات التي تقدم في هذه المناسبة السعيدة، ففي أيام الأعياد، تحرص كل الأسر على تقديمه للضيوف كتعبير عن الفرح والاحتفال، وكانت الأمهات في السابق تحرص على إعداده في المنزل بمشاركة الأهل والجيران، ولهذا سنقدم لكم في هذا المقال عمل كحك العيد بطريقة مميزة وشهية تمكنكم من تحضيره في منزلكم بكل سهولة وراحة، بالإضافة إلى ذكر خطوات تحضيره بشكل مفصل لتستمتعوا بمذاقه اللذيذ مع الأحباء والأصدقاء في أيام العيد المباركة.

طريقة عمل كحك العيد

إليك عزيزتي مكونات طريقة عمل كحك العيد التي يمكن توفرها في المنزل بكل سهولة، وهي:

نصف كيلو دقيق أي بما يعادل 4 أكواب.

كوب وثلث سمن بارد أي ما يعادل 300 جرام.

3 ملاعق كبيرة سكر بودرة أي ما يعادل 25 جرام.

ملعقتين كبيرتين من السمسم المحمص.

ملعقة صغيرة ونصف بيكنج بودر أي ما يعادل 6 جرام.

ملعقة صغيرة ونصف خميرة فورية أي 5 جرام.

ثلث كوب ماء أي ما يعادل 90 ملل.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة محلب مطحون.

خطوات تحضير كحك العيد

يمكنك عزيزتي تحضير طريقة عمل كحك العيد من خلال اتباع الخطوات التالية: