دعاء ليلة القدر 2024.. تعرف على علامات الليلة وأحيها بالدعاء

أوشك شهر رمضان على الانتهاء، حيث انتهت العشرين الأولى من الشهر الكريم وبدئت عشر العتق من النيران، ومع بدايتهم وبدء أول ليلة وترية، بدأ الكثيرون بالبحث عن دعاء ليلة القدر ومن ناحية أخرى يتساءلون عن علامات ليلة القدر، بحيث يقفوا على هذه الليلة ويتقربوا لله بالدعاء بهذه الليلة المباركة، فدعونا نوضح لكم أشهر الأدعية في تِلك الليلة.

دعاء ليلة القدر

المسلمون الصائمون من يرغبون في إحياء ليلة القدر يتساءلون عن صيغ الدعاء في ليلة القدر كما كان يدعوا النبي صلي الله عليه وسلم، ولا يوجد صيغة ثابتة للدعاء في ليلة القدر، ولكن يُحب النطق بعدد من الصيغ، والتي تأتي على النحو التالي:

اللهٰم افتح لنا في هذه الليلة المباركة أبواب البركة والتيسير والنجاح واحفظنا من كل شر ومن كل سوء وبلاء ولا تحوجنا إلا إليك وفرج عن كل مهموم واشف كل مريض واغفر لنا ولوالدينا واسترنا بسترك الجميل وأرح أرواحنا يارب.

اللهم اغفر لنا في هذه الليلة المباركة من العشر المباركة كل الذنوب التي تحل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، واغفر لنا الذنوب التي تورث الندم.

اللهم إنك عفو كريم تُحب العفو فاعف عنا.

اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

اللهم إن كانت ليلة القدر، فاقسم لي فيها خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير ما ختمت، واختم لي بالسعادة فيما ختمت، وافتح لي فيها باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسده عني وارزقني رزقا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال.

علامات ليلة القدر

واحدة من الليالي المميزة الذي يُستحب العبادة بها بكثرة والدعاء، وقد ذكرنا لكم دعاء ليلة القدر، فيمكن النطق بأي صيغة تحبون، وعن تلك الليلة وكيف يمكن الوقوف بها، فهي كالتالي:

قوة في النور والإضاءة في هذه الليلة.

يشعر المسلم بطمأنينة القلب وانشراح بالصدر.

الرياح تكون ساكنة بها.

الشمس في صبيحة الليلة تكون من غير شعاع.

الليلة ليست حارة وليست أيضًا باردة.

ليلة القدر

تبدأ ليلة القدر من أول غروب الشمس وحتى فجر اليوم التالي، وهي ليلة وترية من أيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وعلى الأغلب تكون ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، ولكن متوقع أن تكون بواحدة من الليالي التالية: