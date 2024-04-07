“هُنــــا 800 دينار جزائري anem.dz“ كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر + الشروط المطلوبة

أعلنت الحكومة الجزائرية منحة المرأة الماكثة في البيت وهي عبارة عن مبلغ شهري يتم صرفه للسيدات الذين ليس لديهم عمل ثابت أو مصدر دخل ثابت وتصل قيمته حتى 800 دينار، وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم ومساعدة في الحصول على الحاجات الأساسية الخاصة بهم، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف المنحة وفق مجموعة من الشروط اللازم توافرها وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

منحة المرأة الماكثة في البيت

قامت الجهات المسؤولة بإطلاق رابط التسجيل في منحة المرأة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب عليك الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر. يرجى تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.من القائمة الموضحة يرجى النقر على خانة منحة المرأة. قم بإدخال كود التحقق. يرجى ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة. قم بإرسال الوثائق المطلوبة. أخيرا قم بالضغط على زر إرسال الطلب.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

قامت الوكالة بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من التسجيل على المنحة وهي:

يجب أن تكون المتقدمة من فئة الأرامل والمطلقات.

يمكن المتزوجة التقديم على المنحة ولكن يجب أن يكون زوجها غير قادر على العمل.

يجب أن يتعدى عمر المتقدم 18 عام.

يشترط أن تكون المتقدمة حاصلة على الجنسية الجزائرية.

يجب أن تكون المتقدمة غير مستفيدة من برامج الدعم الأخرى.

يشترط على المتقدم التواجد داخل الدولة بشكل دائم.

يجب أن تكون المتقدمة ليس لديها مصدر دخل ثابت.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت