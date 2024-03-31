اشتري ودلع نفسك ياعم.. ما هي مواصفات ومميزات هاتف سامسونج a34.. هاتف الغلابة وصل!!

تعتبر شركة سامسونج واحدة من أبرز الشركات الرائدة في عالم التكنولوجيا والهواتف الذكية، حيث تقدم مجموعة واسعة من الأجهزة التي تلبي احتياجات المستخدمين المختلفة، وفي هذا السياق، نجد هاتف سامسونج A34 الذي يأتي بمواصفات متقدمة وتصميم مبتكر يجعله خيار مثالي للعديد من المستخدمين.

مواصفات الهاتف

يأتي هاتف سامسونج A34 بشاشة Super AMOLED بحجم 6.5 بوصة توفر صورة عالية الجودة وتجربة مشاهدة ممتعة للمستخدم، كما يأتي الهاتف بدقة عرض FHD+ التي توفر تفاصيل دقيقة وألوان حية، مما يجعلها مثالية لمشاهدة الفيديوهات وتصفح الإنترنت، من حيث الأداء، يأتي هاتف سامسونج A34 بمعالج Exynos 850 ثماني النواة الذي يوفر أداء سلس وسريع للعديد من التطبيقات والألعاب الحديثة، كما يتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 غيغابايت تساعد في تشغيل التطبيقات بسلاسة وسرعة، فيما يتعلق بالتصوير، يأتي هاتف سامسونج A34 بكاميرا رئيسية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجابكسل تساعد في التقاط الصور بجودة عالية وبتفاصيل واضحة، كما يحتوي الهاتف أيضًا على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور شخصية مذهلة، من ناحية التخزين، يأتي هاتف سامسونج A34 بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت يمكن توسيعها عبر بطاقة microSD لتلبية احتياجات التخزين الشخصية للمستخدم.

بعض مميزات الهاتف

علاوة على ذلك، يأتي هاتف سامسونج A34 ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع الذي يوفر للمستخدم فترات استخدام طويلة دون الحاجة للشحن المتكرر، من ناحية التصميم، يأتي هاتف سامسونج A34 بتصميم أنيق وأنحف مما يجعله سهل الحمل ومريح في الاستخدام اليومي، كما يتوفر الهاتف بمجموعة من الألوان المميزة التي تساعد المستخدم في اختيار اللون الذي يتناسب مع ذوقه الشخصي.