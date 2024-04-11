“برابــط مبــاشر احجزها هُنـــا nid-moi.gov.iq“ رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق

قامت الحكومة في العراق بإطلاق رابط حجز البطاقة الوطنية وهي عبارة عن بطاقة تضم جميع المعلومات التي تثبت هوية المواطن، كما أكدت أنه سوف يتم استخدامها في جميع المعاملات الرسمية المتنوعة سواء في التعليم أو العمل بالإضافة إلى المعاملات المالية والسفر لذلك حجزها على الفور، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

حجز البطاقة الوطنية

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل حجز البطاقة الوطنية وهي:

في بداية الأمر يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمديرية شؤون البطاقة الوطنية بالعراق.

من الصفحة الرئيسية يرجى الدخول على خانة البطاقة الوطنية.

يتطلب منك ملئ النموذج من خلال إدخال البيانات المطلوبة.

أخيرا قم بالضغط على زر إرسال الطلب وسوف تحصل على رسالة نصية على رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله تؤكد التسجيل.

يجب العلم أنه بعد إتمام عملية البحث الإلكتروني سوف يتطلب منك تحديد المديرية التابعة لك وتحديد الموعد واليوم المناسب ويجب طباعة ذلك الإيصال، وفي ذلك الموعد سوف تذهب إلى المديرية من أجل التحقق من بياناتك وهوية المواطن وسوف يتم أخذ البصمات الخاصة به وصورة.

الوثائق المطلوبة للتقديم على البطاقة الوطنية

يجب إحضار تلك الوثائق عند التسجيل على البطاقة الوطنية:

تقديم وثيقة الجنسية أصل+ صورة.

يجب تسديد المصروفات المحددة والتي قيمتها 5000 دينار ويجب إرفاق إيصال تسديدها.

تقديم بطاقة الأحوال المدنية.

تقديم بطاقة السكن.

الجدير بالذكر أن الأطفال الذين أعمارهم أقل من 12 عام يتم استخراج بطاقة تعريف شخصية وهي بديلة للبطاقة الموحدة، كما أن الأشخاص الذي ينتموا لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة لديهم بطاقات خاصة بهم.