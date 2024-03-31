اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي بعموم المحافظات العراقية.. الوجبة الاخيرة مشمولي الرعاية

ارتفعت مؤشرات بحث جوجل عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 منذ الإعلان من قبل الوزارة عن الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، وقد بذلت الوزارة جهودا من أجل توفير الدعم المالي للمواطنين بشكل دوري وفقاً لاحتياجاتهم، وفي هذا السياق سنوفر لكم رابطاً للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة، وموعد الإعلان عن أسماء المستفيدين، تابعونا لمعرفة المزيد.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

حددت الوزارة عدة شروط للاستحقاق لتكون ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وهي:

يتعين على المتقدمين للحصول على الدعم أن يكونوا حاصلين على جنسية العراق ومقيمين في البلاد بشكل دائم.

أن يتراوح عمر المتقدمين مابين 18 و60 عامًا، وبالنسبة للنساء فيتراوح العمر ما بين 15 و55 عامًا.

يشترط أن يكون عدد أفراد الأسرة المتقدمة للدعم لا يقل عن 4 أشخاص.

ينبغي على المتقدمين عدم الحصول على دعم من برامج اجتماعية أخرى، وأن تكون لديهم أصول مالية منخفضة.

يتوجب عدم وجود دخل شهري ثابت من وظيفة لدى المتقدمين.

والجدير بالذكر أن هذه الشروط تهدف إلى ضمان توجيه الدعم الاجتماعي إلى الأشخاص والأسر التي تكون في حاجة ماسة، وتعكس جهود الوزارة في تحقيق العدالة والرعاية الاجتماعية داخل المجتمع العراقي.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكن لأي مواطن عراقي الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات التالية:

قم بزيارة منصة مظلتي الإلكترونية.

اختر خيار “الرعاية الاجتماعية” من القائمة الرئيسية.

حدد “الوجبة السابعة” واختر الدفعة التي ترغب في الاستعلام عنها.

اختر المحافظة التي تتعلق بك وادخل البيانات المطلوبة، مثل رقم الوجبة والدفعة.

انقر على زر “الاستعلام” للتحقق من الأسماء المستحقة للدعم.

بعد ظهور النتائج، يمكنك تحميل كشوفات المستحقين للدعم لشهر الحالي.

هذه الخطوات تتيح للمواطنين في العراق الاستعلام بسهولة عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة لشهر الحالي، ومن المتوقع الإعلان عنها خلال الساعات الراهنة.

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