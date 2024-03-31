«الهاتف اللي مجنن الناس».. مواصفات ومميزات هاتف ريلمي c55 الجديد.. وحش الفئة المتوسطة!!

يعتبر هاتف ريلمي C55 أحد أحدث الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة ريلمي، والتي تتميز بتقديم مواصفات مميزة وأداء عالي الجودة بسعر معقول، يأتي هاتف ريلمي C55 بتصميم أنيق وأنحف، مع شاشة كبيرة وعريضة بحجم 6.5 بوصة تعرض صور عالية الوضوح بدقة Full HD+، تابع معنا من خلال موقعنا البديل الاخباري.

مواصفات الهاتف

تتميز الكاميرا الرئيسية لهاتف ريلمي C55 بدقة 48 ميجابكسل، مما يسمح بالتقاط صور وفيديوهات عالية الجودة، بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل التي تعطي صور سيلفي رائعة، كما يأتي هاتف ريلمي C55 بمعالج قوي وفعال من نوع MediaTek Helio G88، مما يوفر أداء سريع وسلس عند تشغيل التطبيقات والألعاب، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي هاتف ريلمي C55 على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، مما يوفر عمر بطارية طويل مع تجربة استخدام تدوم لفترة طويلة دون الحاجة إلى إعادة الشحن، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط، مما يسمح بشحن البطارية بسرعة في وقت قصير، يأتي هاتف ريلمي C55 أيضًا بنظام تشغيل أندرويد 13 مع واجهة ColorOS 12، والتي تضم مجموعة من الميزات المفيدة والمميزات الذكية التي تسهل استخدام الهاتف وتحسن تجربة المستخدم، يحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 جيجابايت، مما يسمح بتشغيل عدة تطبيقات في الخلفية دون تأثير على الأداء.

هاتف ريلمي c55

من الناحية الأمنية، يأتي هاتف ريلمي C55 بمستشعر بصمة الإصبع المدمج في الشاشة، والذي يوفر فتحة سريعة وآمنة للهاتف بلمسة واحدة، كما يتميز الهاتف بنظام حماية البيانات الشخصية الذي يحمي البيانات الحساسة من الوصول غير المصرح به.