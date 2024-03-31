تحديث جديد في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 31 مارس.. اعرف السعر الجديد

نشرت اليوم البنوك المصرية المختلفة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 31 من شهر مارس 2024 الذي يوافق هجريًا 21 من شهر رمضان 1445هـ، فهناك الكثيرين الذين يمتلكون عملات أخرى غير الجنيه مثل الريال والدولار يبحثون يوميًا عن أسعارها في مقابل الجنيه المصري أي بعملة الدولة لكي يتمكنون من شراء احتياجاتهم الأساسية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

نشرت البنوك المصرية المختلفة عبر حساباتها الرسمية على شبكة الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيس بوك وتويتر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بناءً على رغبة المواطنين الذين يودون التعرف على السعر اليوم، حيث صرح البنك الأهلي المصري بأن سعر الشراء اليوم وصل 12.61 جنيه بينما حركة البيع جاء بقيمة 12.65 جنيه مصري، أما في بنك مصر فوصل سعر الريال عند الشراء بقيمة 12.61 جنيه.

بينما قيمته عند البيع فجاء بنحو 12.65 جنيه مصري، وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر الريال عند الشراء بنحو 12.60 ريال وعند البيع 12.65 جنيه مصري، وأما الأسعار في البنك التجاري الدولي فوصلت بنحو 12.56 جنيه في عملية الشراء بينما عند البيع فجاء بنحو 12.65 جنيه مصري، وبمصرف أبو ظبي الإسلامي وصلت حركة البيع 12.62 جنيه عند الشراء وعند البيع قيمة 12.65 جنيه مصري، وببنك البركة بلغ سعر الريال عند البيع 12.63 جنيه وعند الشراء 12.54 جنيه، وببنك قناة السويس وصل سعر الريال 12.57 عند الشراء وعند البيع 12.66 جنيه.

سعر الريال مقابل الجنيه في السوق السوداء

بينما وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالسوق السوداء عند البيع بنحو 12.78 جنيه مصري، وعند الشراء بقيمة 12.51 جنيه مصري، ولا يوجد هناك فرق الآن بين أسعار البيع والشراء في البنوك وبينها بالسوق السوداء.