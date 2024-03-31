وفقاً لقانون المعاشات الجديد.. يتم إيقاف المعاشات لتلك الفئات بشكل نهائي

لقد قام القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد بتعيين بعض الحالات التي يتم من خلالها قطع المعاش المستحق عن بعض الفئات، حيث أنه قد تم تعيين بعض التصريحات بشأن قطع المعاش لبعض الحالات وفقاً للشهر التالي، لذلك سوف نتناول في مقالنا توضيح جميع الحالات الخاصة بإيقاف المعاش بالنسبة لهم بشكل نهائي بالإضافة إلى أنه سوف نقوم بتوضيح الاستثناءات الخاصة بذلك بكل دقة وتفصيل.

حالات وقف المعاش بالنسبة لهم على الفور

توجد مجموعة من الظروف التي يتم من خلالها إيقاف صرف المعاشات بالنسبة لمجموعة من المستفيدين على الفور، والتي قد تم تعيينها من قبل هيئة التأمين الاجتماعي، وتتمثل تلك الحالات فيما يلي:

في حالة وفاة المستحق.

في حالة قيام الابنة أو الأرملة أو الشقيقة بالزواج.

في حالة وصول الأخ أو الابن إلى سن 21.

الاستثناءات المحددة من قبل القانون

هناك بعض الاستثناءات تم تعيينها من قبل القانون المختص تتمثل فيما يلي:

الشخص التي لا يتمكن من كسب المال حتى يتم الشفاء من الحالة الخاصة به التي لا تمكنه من العمل.

يتم صرف المعاش بالنسبة للطالب الجامعي حتى سن 26 عاماً أو حتى يتم حصوله على العمل.

حصول الطالب المتلقي شهادة الدبلوم على المعاش حتى سن 24 عاماً.

زيادة المعاشات في القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية

تتعين المادة 35 من قانون التأمين التي تنص على إجراء تعديل سنوي بالنسبة للمعاشات، حيث يتمثل في 30 من يونيو في كل عام ميلادي، حيث أنه يتم تعيين زيادة المعاشات في بداية شهر يوليو من كل عام، حيث أنه لا تتجاوز النسبة 15% وذلك كحد أقصى ومن المحتمل أن يتم تعيين الزيادة الجديدة بالنسبة لعمل 2024 في شهر يوليو المقبل.