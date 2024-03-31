الهي عيالك عنك شوية.. تردد قناة وناسه الجديد 2024 بجودة عالية.. نزليها وخلي العيال تتبسط وتفرح

ترقبت الأطفال بشغف موعد إطلاق قناة وناسه الجديدة، التي تعد واحدة من أحدث القنوات التي تستهدف الفئة العمرية الصغيرة والمراهقة، تتميز هذه القناة ببرامجها المسلية والتربوية التي تهدف إلى تعزيز مهارات الأطفال ورعاية نموهم الشخصي، ومع تزايد الطلب على المحتوى التربوي والترفيهي للأطفال، تأتي قناة وناسه لتلبي هذه الحاجة وتقديم تجربة مشاهدة ممتعة ومفيدة للصغار، تابع معنا من خلال موقعنا البديل الاخباري.

قناة وناسه 2024

تعد قناة وناسه مكان آمن ومساحة خلاقة للأطفال، حيث يمكنهم التفاعل مع البرامج والعروض بطريقة تربوية وممتعة في آن واحد، تتضمن برامج القناة العديد من المجالات مثل التعليم، الثقافة، الفن والرياضة، بحيث يمكن للأطفال اكتساب معرفة جديدة وتطوير مهاراتهم بطريقة مبتكرة ومسلية، كما تسعى القناة إلى تعزيز القيم والمبادئ الحميدة لدى الأطفال من خلال البرامج التي تحث على التعاون والاحترام والمسؤولية.

تردد قناة وناسه على نايل سات

تردد القناة: 11430

معامل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

مميزات قناة وناسه

قناة وناسه للأطفال تتميز بعدة مميزات منها: