ثبت تردد قناة السعيدة الفضائية نايل سات 2024 وتابع مسابقة طائر السعيدة وتعرف على الفائزين
واحدة من القنوات الفضائية التي يبحث المواطنون من كل الوطن العربي عنها في الوقت الحالي هي قناة السعيدة الفضائية، حيث البحث عن تردد قناة السعيدة الفضائية من أجل متابعة مسابقة طائر السعادة والفوز بالجوائز الكبرى المقدمة من تِلك المسابقة، فدعونا نوضح لكم تردد القناة وأبرز المعلومات عن القناة، كونوا معنا.
تردد قناة السعيدة الفضائية
قناة السيعدية الفضائية هي قناة يمنية تُقدم محتوى ثقافي واجتماعي منذ عام 2007، حيث كان أول بث للقناة يوم 15 من أغسطس من عام 2007، وذلك من صنعاء باليمن، وتقوم ببث المحتوى في منطقة الشرق الأوسط بجودة SD، حيث يأتي التردد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- تردد القناة: 11900.
- استقطاب: أفقي.
- معدل الرمز: 27500.
- جودة القناة: SD.
استقبال تردد قناة السعيدة الفضائية
السعيدة الفضائية واحدة من القنوات الفضائية على النايل سات، وتُقدم القناة عدد من البرامج والمسلسلات على شاشتها، وتقوم الآن بالإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة طائر السعيدة، ولهذا عدد كبير من المواطنين من العالم العربي يتابعها، ويمكن استقبالها عبر ما يلي من خطوات:
- ادخل إلى قائمة الإعدادات من خلال النقر على زر القائمة من الريموت.
- اختر من القوائم قائمة التركيب اليدوي.
- انقر على إضافة قناة، ومنها أضف الإحداثيات الخاصة بـ قناة السعيدة الفضائية.
- اختر زر البحث وانتظر النايل سات ليبحث عن القناة داخله.
- بعد البحث تظهر القناة أمامك، قم بالضغط عليها وانتظر ليتم حفظها وقم بفتحها بعد ذلك على جهازك في أي وقت تريد.