اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 7 عبر منصة مظلتيspa.gov.iq ووزارة العمل بعموم المحافظات العراقية

يرتقب العديد من المواطنين الإعلان الرسمي عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خلال الساعات الأخيرة، ويمثل هذا الإعلان مصدرًا للأمل للأسر ذات الاحتياجات الملحة، حيث تهدف الوزارة إلى توجيه الدعم للفئات الأشد احتياجاً مثل الأسر الفقيرة، والأرامل، والمطلقات، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وسوف نوضح كافة التفاصيل عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عن هذه الأسماء، تابعونا لمعرفة المزيد.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ينتظر العديد من مواطني العراق الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 حيث تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمراجعة الوثائق لضمان توجيه الدعم للأشخاص المستحقين.

واشترطت الوزارة أيضا عدة شروط للتأكد من استحقاق المستفيدين، ومنها:

أن يكونوا من المواطنين العراقيين وأن تكون أسرهم مكونة من أربعة أفراد على الأكثر.

وأما بالنسبة للرجال، يجب أن يتراوح أعمارهم مابين 18 و 60 عاماً، في حين يتراوح عمر المتقدمات الإناث بين 15 و 55 عاماً.

كما أن هذه الشروط تعكس مدى جهود الوزارة في توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً وضمان استفادة من هذه البرامج الاجتماعية بشكل عادل وفعال.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكن للمتقدمين الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالولوج إلى منصة “مظلتي”، المخصصة للخدمات الحكومية الإلكترونية في العراق.

ابحث عن أيقونة الرعاية الاجتماعية داخل المنصة.

اختر خيار “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024”.

قم بإدخال رقم الوجبة والدفعة التي تنتمي إليها.

حدد المقاطعة التي تعيش فيها، لتضمن البحث الدقيق.

انتظر لحظات قليلة بينما يتم تحميل كشوف المستفيدين.

عندما تكون الكشوف متاحة، قم بتنزيلها واستعراضها لمعرفة ما إذا كنت من المشمولين بالرعاية الاجتماعية أم لا.

وهذه الخطوات توضح كيف يمكن للمواطنين في العراق الاستعلام بسهولة عن حالتهم فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية والتأكد مما إذا كانوا مستفيدين من الوجبة السابعة لعام 2024 أم لا.