آيفون 16 بتصميم هيصدم العالم.. تسريبات خطيرة حول iPhone 16

يعد iPhone 16 من أكثر الهواتف الذكية التي تم الكشف عن تسريبات هامة حول ما يمكن توقعه من التشكيلة القادمة لهذا الهاتف الأكثر تميزًا، فضلاً عن أن أبل من المتوقع أن تقوم بإصدار أربعة طرازات التي منها iPhone 16 Plus و iPhone 16 Pro و iPhone 16 Pro Max، مما سيكون هناك توقعات لحدوث تحسينات في المجلات الأكثر تنوعًا مثل الشرائح والشاشة والكاميرا والبطارية، وغير ذلك من الدواعم الأخرى التي سيتميز بها هذا الهاتف.

تسريبات أيفون 16 iPhone 16

أيفون 16 ليس من المتوقع أن يصدر عليه تصميمات جديدة، وضمن التسريبات التي تم الكشف عنها مؤخرًا تضمين زر Capture وهو مخصص لإلتقاط مقاطع الفيديو وبسرعة هائلة ودقة أكثر من متميز، فضلاً عن أن الزر يستخدم في ردود الفعل اللمسية، كما يوفر كذلك لجميع المستخدمين الإستجابة اللمسية عند اللمس المباشر، وأبرز هذه التسريبات تصميم الثقب والوجود USB Type-C في كافة الإصدارات.

مواصفات أيفون 16

وأكثر ما تم من تسريبات مؤخرة حول أيفون 16 فإنه يضم شاشة تبلغ نحو 6.3 بوصة، إضافة إلى توافر شاشة ضخمة ذات مقاس 6.9 بوصة، مما يوفر الهاتف الجديد بتجربة مشاهدة أكثر من متميزًا، ومن المتوقع أن iPhone 16 و iPhone 16 Plus القياسيين يحتفظان بأحجام شاشة سابقتيهما، ولذا فإن الإصدار الجديد من الهاتف لا يمتلك العديد من المواصفات الجديدة وهو سيكون مثل سابقة إلا بتغيرات بسيطة وأكثر تميزًا.