أقوى هواتف شاومي مواصفات Redmi Note 13 Pro 5G بكاميرا رهيبة

أعلنت شركة شاومي، واحدة من أبرز الشركات الصينية في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، عن إطلاق سلسلة هواتف Redmi Note 13 في السوق المصري وبين هذه السلسلة، يتميز هاتف Redmi Note 13 Pro Plus 5G بمواصفات فريدة تجعله ينافس بقوة في فئة الهواتف الذكية المتوسطة العُليا وتعتبر هواتف Redmi Note من شاومي واحدة من الخيارات الشهيرة بين المستخدمين الذين يبحثون عن أداء ممتاز ومواصفات قوية.

مواصفات Redmi Note 13 Pro

يُعد هاتف Redmi Note 13 Pro+ 5G خيارًا ممتازًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر معقول مع ميزات متميزة. يتميز الهاتف بشاشة رائعة وأداء قوي وكاميرا جيدة وعمر بطارية طويل.

المواصفات التفاصيل التصميم الخارجي تصميم فاخر بخامات ممتازة، ظهر زجاجي مع إطار بلاستيك، بصمات الأصابع مرئية الوزن 204.5 جرام مقاومة الماء والغبار شهادة IP68 الشاشة شاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة، دقة 1.5K، معدل تحديث 120 هرتز، سطوع 1800 شمعة، محمية بطبقة Corning Gorilla Glass Victus الأداء معالج ميدياتك Dimensity 7200 Ultra، ذاكرة تخزين UFS 3.1، أداء جيد في الفئة المتوسطة الأمان والعناصر الأخرى بصمة الإصبع تحت الشاشة، دعم NFC، مستشعر IR Blaster، Haptic Feedback، Always On Display، لا يوجد مستشعر تقارب حقيقي البطارية بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، شحن سريع بقوة 120 وات، شحن كامل خلال 20 دقيقة الكاميرا كاميرا خلفية بدقة 200 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.7، كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل، تصوير فيديو 2160p

سعر Redmi Note 13 Pro Plus 5G

يعد هاتف Redmi Note 13 Pro Plus 5G أحد أحدث إصدارات شركة شاومي في سلسلة Redmi Note الشهيرة. يتميز الهاتف بمجموعة من المواصفات القوية التي تجعله خيارًا ممتازًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر مناسب والسعر كالتالي: