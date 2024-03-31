تكنولوجيا

أقوى هواتف شاومي مواصفات Redmi Note 13 Pro 5G بكاميرا رهيبة

صورة اسماء حسن اسماء حسنمنذ 24 دقيقة
0

أعلنت شركة شاومي، واحدة من أبرز الشركات الصينية في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، عن إطلاق سلسلة هواتف Redmi Note 13 في السوق المصري وبين هذه السلسلة، يتميز هاتف Redmi Note 13 Pro Plus 5G بمواصفات فريدة تجعله ينافس بقوة في فئة الهواتف الذكية المتوسطة العُليا وتعتبر هواتف Redmi Note من شاومي واحدة من الخيارات الشهيرة بين المستخدمين الذين يبحثون عن أداء ممتاز ومواصفات قوية.

مواصفات Redmi Note 13 Pro

يُعد هاتف Redmi Note 13 Pro+ 5G خيارًا ممتازًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر معقول مع ميزات متميزة. يتميز الهاتف بشاشة رائعة وأداء قوي وكاميرا جيدة وعمر بطارية طويل.

المواصفاتالتفاصيل
التصميم الخارجيتصميم فاخر بخامات ممتازة، ظهر زجاجي مع إطار بلاستيك، بصمات الأصابع مرئية
الوزن204.5 جرام
مقاومة الماء والغبارشهادة IP68
الشاشةشاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة، دقة 1.5K، معدل تحديث 120 هرتز، سطوع 1800 شمعة، محمية بطبقة Corning Gorilla Glass Victus
الأداءمعالج ميدياتك Dimensity 7200 Ultra، ذاكرة تخزين UFS 3.1، أداء جيد في الفئة المتوسطة
الأمان والعناصر الأخرىبصمة الإصبع تحت الشاشة، دعم NFC، مستشعر IR Blaster، Haptic Feedback، Always On Display، لا يوجد مستشعر تقارب حقيقي
البطاريةبطارية بسعة 5000 مللي أمبير، شحن سريع بقوة 120 وات، شحن كامل خلال 20 دقيقة
الكاميراكاميرا خلفية بدقة 200 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.7، كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل، تصوير فيديو 2160p

سعر Redmi Note 13 Pro Plus 5G

يعد هاتف Redmi Note 13 Pro Plus 5G أحد أحدث إصدارات شركة شاومي في سلسلة Redmi Note الشهيرة. يتميز الهاتف بمجموعة من المواصفات القوية التي تجعله خيارًا ممتازًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر مناسب والسعر كالتالي:

  • في مصر:نسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 20000 جنيه
  • نسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 23000 جنيه
  • في السعودية:نسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 1700 ريال
  • في الإمارات:نسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 1700 درهم
إنضم لقناتنا على تيليجرام

صورة اسماء حسن اسماء حسنمنذ 24 دقيقة
0

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى