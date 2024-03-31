قدم على شقق بنك الإسكان والتعمير الآن في هذه المناطق واحصل على شقة أو فيلا بالتقسيط حتى 10 سنوات

أعلن بنك التعمير والإسكان الحكومي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن توافر شقق بنك الإسكان والتعمير في أربع مناطق من جمهورية مصر العربية، حيث أربع مشروعات متاحة للتسجيل، وقد وضح البنك كل التفاصيل الخاصة بهذه الشقق السكنية، سواء من حيث المساحة أو طريقة السداد والمقدم وهكذا، ونوضح لكم المشاريع المطروحة، فتابعوا معنا.

شقق بنك الإسكان والتعمير

حسب ما وضحه بنك الإسكان والتعمير الاجتماعي على صفحته الرسمية على الشبكة، فإنه متاح الآن وحدات سكنية في أربع محافظات من خلال أربعة مشاريع سكنية، والتي تأتي على النحو التالي:

كمباوند بالما القاهرة الجديدة

ويُتيح البنك وحدات سكنية بالقطعة 31 من المنطقة الشمالية للمستثمرين، أي منطقة التسعين الشمالي، ويوجد بالمشروع فلل بمساحة ما بين 337 وحتى مساحة 729 م، وأيضًا مساحة لمباني الفيلات من أول 323 م وحتى 383 متر.

مشروع الجوهرة في بورسعيد

ويقع بمنطقة إسكان الجوهرة بالمحافظة ويوفر نموذجين من الشققة، حيث مساحة 138 متر ومساحة 121 م.

مشروع الفيروز داخل الغردقة

ويقع المشروع داخل منطقة الأحياء المائية بالغردقة، حيث على بعد ثماني أمتار من منتجع الجونة الموجود بالبحر الأحمر، وتتختلف الوحدات في هذا المشروع من حيث المساحة، حيث تكون كالتالي:

مساحة من 87 إلى مساحة 89 م.

حدائق حول بعض الوحدات تصل من 19 متر لمساحة 141 متر.

مساحة 100 إلى 108 متر.

مساحة من 90 حتى 100 متر.

كمباوند اكاسيا التجمع الخامس

ويقع داخل منطقة المستثمرين بالشمال، حيث به حوالي 711 وحدة سكنية، والمساحات متنوعة ما بين 156 وحتى مساحة 310 متر، حيث به ثلاث نماذج هي العلياء والروضة والسندس أيضًا.

نظام تقسيط شقق بنك الإسكان والتعمير

حسب ما وضحه البنك عبر صفحته فإن السداد في هذه المشاريع عن طريق دفع مقدم 15% وتقسيط لفترة عشر سنوات، علمًا بأن الفائدة تكون حسب وقت التعاقد، حيث النسبة غير ثابتة، والتسجيل يكون عبر موقع بنك التنمية والتعمير على شبكة الإنترنت.