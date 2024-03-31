الحلقة 21 ضيف رامز جاب من الأخر اليوم الاحد 31 مارس.. ضحية رامز جلال اليوم الحلقة الواحدة والعشرون من رمضان

ازدادت التساؤلات عن ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم وذلك بعد إذاعة حلقة السبت الموافق 20 رمضان، ويعتبر برنامج “رامز جاب من الآخر” من البرامج التي لاقت إعجابا كبيرا من الجمهور في مصر والوطن العربي، ولكن تغير فكرة المقالب في البرنامج لتجنب الملل الذي كان يشعر به بعض المتابعين من تكرار المقالب حيث يستضيف رامز جلال كل حلقة ضحيتين من المشاهير، ويوضح بأن الضحايا يقعون في مواقف محرجة ومخيفة، ولهذا يترقب العديد لمعرفة من سيكونون ضيوف حلقة اليوم الأحد وما الأحداث التي ستحدث في هذه الحلقة المثيرة، تابعونا لمعرفة المزيد.

ضيفرامز جاب من الاخر اليوم

في إطار الحديث عن ضيف رامز جاب من الاخر اليوم، ينبغي أن ننوه إلى أن رامز جلال في برنامجه “رامز جاب من الآخر” استضاف عددًا كبيرًا من نجوم الفن، الإعلام، والرياضة، ومن بين أبرز هؤلاء الضيوف أيتن عامر، انتصار، ميرهان حسين، محمد أنور، كزبرة، عبد الله السعيد، وغيرهم، ومن المتوقع أن يكون ضيف هذه الحلقة هي دينا الشربيني وروبي، ومن المتوقع أن تتضمن الحلقة مزيدا من الإثارة والتشويق.

موعد برنامج رامز جاب من الاخر اليوم

وبعد أن أوضحنا ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم، نتطرق إلى أن هذا البرنامج سيتم إذاعته على قناة إم بي سي، فإنه من المقرر عرض حلقة 21 من برنامج “رامز جاب من الآخر” على شبكة قنوات MBC مصر بشكل حصري، وستكون هذه الحلقة متاحة للمشاهدين في تمام الساعة 6:10 مساءً بتوقيت القاهرة، مباشرة بعد مدفع الإفطار وأذان المغرب، ويمكن للمشاهدين متابعة الحلقة عبر التردد التالي:

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: ¾.