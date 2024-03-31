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هتتفرج براحتك عليها.. تردد قناة وناسة على النايل سات والعرب سات 2024 وما تقدمه هذه القناة
محتوى قناة وناسة
اليكم محتوى قناة وناسة:
- الأغاني التعليمية التي تساعد الأطفال على تعلم الأرقام والحروف والأشكال والألوان بطريقة مبتكرة وممتعة.
- الأغاني المستوحاة من الرسوم المتحركة الشهيرة مثل “وينك يا لولو”، “لوليات صغار”، “جزمه لولو اتسرقت”، و “لولو الشطورة”، التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال وتعزز متعة مشاهدتهم للبرامج التلفزيونية.
- الأغاني الممتعة والمثيرة مثل “الحرامي والشرطة”، “كبرها بتكبر”، و “يا لولو في نونو”، التي تُحقق نسب مشاهدة عالية وتنال إعجاب الأطفال والكبار على حد سواء بسبب طابعها الممتع والمسلي.
بفضل هذا التنوع الواسع في المحتوى المقدم، تُعد قناة وناسة كيدز وجهة مثالية للأطفال للاستمتاع بأوقاتهم وتعلم الأشياء الجديدة بطريقة ممتعة ومثيرة.