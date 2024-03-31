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هتتفرج براحتك عليها.. تردد قناة وناسة على النايل سات والعرب سات 2024 وما تقدمه هذه القناة

صورة lekaa lekaaمنذ 19 دقيقة
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تردد قناة وناسة
تردد قناة وناسة

تردد قناة وناسة، تُعتبر قناة وناسة من بين أبرز القنوات الموجهة للأطفال، حيث تقدم محتوى طفولي فريد ومميز يحظى بشعبية كبيرة بين المشاهدين، تتميز القناة بتقديمها لمجموعة متنوعة من البرامج والرسوم المتحركة التي تعزز القيم الأخلاقية الهامة مثل الأمانة، الصدق، والإخلاص بطريقة مسلية وممتعة للأطفال، بالإضافة إلى ذلك، تقدم القناة مجموعة من الأناشيد الإسلامية التي تعزز التربية الدينية بطريقة لطيفة وملهمة، مما يشجع الأطفال على تعلم القيم الإيمانية بشكل مبسط وممتع.

تردد قناة وناسة على النايل سات والعرب سات 2024

تردد قناة وناسة، تعتبر واحدة من أفضل القنوات الموجهة للأطفال، لتسهيل الوصول إليها، يمكن للأشخاص إضافة تردد القناة الجديد على قائمة القنوات الخاصة بهم، إليك الترددين الجديدين لقناة وناسة:

  • تردد قناة وناسة الجديد هو 11595 مع معامل الترميز 27500 ومعدل تصحيح الخطأ للقناة يبلغ 3/4، يأتي معامل الاستقطاب للقناة عمودي، ويتميز مستوى جودة القناة بكونه عالي الدقة (HD).
  • تردد قناة وناسة هو 11270، ومعامل ترميز القناة هو 27600، يتمتع مستوى جودة القناة بالوضوح العالي (HD)، ومعامل تصحيح الخطأ يبلغ 3/4، يجب التنويه إلى أن القناة مجانية تمامًا وغير مشفرة، مما يعني أنه يمكن الوصول إليها بسهولة دون الحاجة إلى اشتراكات خاصة.
تردد قناة وناسة
تردد قناة وناسة

محتوى قناة وناسة

اليكم محتوى قناة وناسة:

  • الأغاني التعليمية التي تساعد الأطفال على تعلم الأرقام والحروف والأشكال والألوان بطريقة مبتكرة وممتعة.
  • الأغاني المستوحاة من الرسوم المتحركة الشهيرة مثل “وينك يا لولو”، “لوليات صغار”، “جزمه لولو اتسرقت”، و “لولو الشطورة”، التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال وتعزز متعة مشاهدتهم للبرامج التلفزيونية.
  • الأغاني الممتعة والمثيرة مثل “الحرامي والشرطة”، “كبرها بتكبر”، و “يا لولو في نونو”، التي تُحقق نسب مشاهدة عالية وتنال إعجاب الأطفال والكبار على حد سواء بسبب طابعها الممتع والمسلي.

بفضل هذا التنوع الواسع في المحتوى المقدم، تُعد قناة وناسة كيدز وجهة مثالية للأطفال للاستمتاع بأوقاتهم وتعلم الأشياء الجديدة بطريقة ممتعة ومثيرة.

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صورة lekaa lekaaمنذ 19 دقيقة
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