موعد امتحانات الترم الثاني 2024 وفقا لوزارة التربية والتعليم

مع اقتراب موعد الامتحانات ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن موعد امتحانات الترم الثاني 2024 وذلك من قبل الطلاب وأولياء الأمور وبناء على ذلك قامت مجموعة من الإدارات التعليمية بالإعلان مواعيد الامتحانات لديها، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

وفقا لما صرح عنه وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي أنه من المقرر بدء اختبارات الترم الثاني 2024 في شهر مايو القادم كما أكد على مراعاة أيام عيد اخواتنا المسيحيين والتي سوف تكون أيام 4، 5، 6، 7 من شهر مايو، بالإضافة إلى أن محافظة الغربية قامت بالإعلان عن جدول الامتحانات الخاص بها ومن المقرر أن تبدأ طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم 8 من شهر مايو.

من يقوم بوضع جداول الامتحانات؟

يجب العلم أن الإدارات التعليمية هي من تقوم بوضع الجداول ولكن يجب الالتزام الخطة الزمنية التي تحددها الوزارة، ووفقا لما صرحت عنه وزارة التربية والتعليم أنه يجب على جميع صفوف النقل الشهادة الإعدادية بدء الامتحانات الخاصة بهم بداية من 8 مايو 2024 وتستمر حتى يوم 23 من شهر مايو 2024، كما صرحت وزارة التربية والتعليم أنه بداية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الابتدائي يتم اعفائهم من أداء اختبارات الترم الثاني وذلك وفقا لنظام التعليم الجديد، كما قامت مديريات التعليم بإصدار مجموعة من التعليمات التي يجب الالتزام بها وهي: