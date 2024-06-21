WhatsApp Gold ضد الحظر.. تنزيل تحديثات واتساب الذهبي بلس بمميزات واضافات عبقرية وعيوب التطبيق

ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن خطوات تحميل واتساب بلس 2024 وهو إحدى تطبيقات الواتساب التي يتم تحميلها عن طريق متصفح الويب وليس متجر التطبيقات، يجب العلم أن ذلك التطبيق حقق ذلك نسب تحميل مرتفعة وذلك لما يوفره من مميزات غير متوفرة في الواتساب الرسمي وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

خطوات تحميل واتساب بلس 2024

عند تحميل واتساب بلس يجب اتباع مجموعة من الخطوات والتي تكون كالتالي:

أولا يجب عليك التوجه إلى متصفح الويب الذي تقوم باستخدامه. في محرك البحث يرجى كتابة اسم التطبيق وهو واتساب بلس 2024 وقم بكتابة apk. انقر على زر التحميل ثم اضغط على التحميل على أي حال. انتظر حتى يتم تثبيت التطبيق بنجاح ثم قم بالتوجه إلى قائمة التطبيقات وقم بفتح الواتساب. يتطلب منك إدخال رقم الهاتف الخاص بك وكود المحافظة. سوف تصلك رسالة تأكيد قم بإدخالها على الواتساب وابدأ باستخدام الواتساب.

مميزات واتساب بلس 2024

يمتلك واتساب بلس مجموعة من المميزات الغير متوفرة في الواتساب الرسمي وهي: