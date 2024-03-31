“بمميزات تتخطى العقل !!“ خطوات تحميل واتساب الذهبي whatsapp gold 2024 على الهواتف

انتشر في الآونة الأخيرة تطبيق واتساب الذهبي 2024 وهو واحد من تطبيقات التواصل الاجتماعي ولكنه يختلف عن تطبيق الواتساب الرسمي، يجب العلم أن ذلك النوع من الواتساب يمتلك مجموعة من المميزات الغير موجودة في الواتساب الرسمي مما يجعلك تقوم بتحميله، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات تحميله.

واتساب الذهبي 2024

يمتلك الواتساب الذهبي مجموعة من المميزات الغير موجودة في الواتساب الرسمي والتي من أبرزها:

يوفر خاصية تحميل الحالات وذلك بدلا من طلبها من صاحبها وذلك غير موجود في الواتساب الرسمي.

يمكنك من خلاله إخفاء أنك قمت بمشاهدة الحالة.

يوفر خدمة إلغاء علامات الصح الزرقاء التي تدل على أنك قمت بقرائة الرسائل مما يجعلك تشاهد المحادثات بطريقة خفية وذلك غير موجود في الواتساب الرسمي.

يوفر ميزة عدم حذف الرسائل عندما يقوم أحد الأشخاص بحذفها من عندك.

يمكنك استخدام خاصية جدولة الرسائل والتي تجعلك تقوم بكتابة الرسالة وتحديد الوقت الذي تريد إرسالها فيه ويتم ذلك بشكل تلقائي.

يوفر خاصية عدم حذف الحالات عندما يقوم شخص ما بحذفها.

خطوات تحميل الواتساب الذهبي

يجب العلم أن الواتساب الذهبي غير موجود داخل متجر التطبيقات لتحميله يجب اتباع الخطوات التالية: