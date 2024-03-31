مع اجمل أغاني طيور بيبي سلي طفلك واضبط القناة بترددها الجديد على الاقمار الصناعية المختلفة

تعد قناة طيور الجنة من أقدم قنوات الأطفال، ثم جاء بعدها قناة طيور بيبي التي تهتم بالنشا، كما تمتاز القناة بتقديمها العديد من البرامج والفقرات التي تجعلها مميزة في العرض، حيث تمتاز القناة بوضع أهداف جدية لتنمية ثقافة الطفل وبناء شخصيته، ومن خلال الأسطر التالية نتعرف على تردد القناة وأهم مات تقدمه من برامج وفقرات.

تردد قناة طيور بيبي على الأقمار الصناعية المختلفة

شاهد اليوم قناة طيور بيبي على الأقمار الصناعية المختلفة ومنها القمر الصناعي العرب سات والقمر الصناعي النايل سات، وذلك على التردد التالية:

القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 11274.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: ¾.

الجودة: SD.

القمر الصناعي العرب سات:

التردد: 11747.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: ¾.

الجودة: SD.

طريقة ضبط تردد القناة على اجهزة الاستقبال

اضبط قناة طيور بيبي على الريسفر من خلال الخطوات التالية:

قم بتشغيل الريسفر والتلفزيون.

اضغط على زر “القائمة” على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالريسفر.

حدد خيار “البحث عن القنوات”.

حدد القمر الصناعي الذي تريد البحث عن القناة عليه.

اضف التردد الخاص بالقناة كما هو موضح أعلاه.

اضغط على زر “موافق” أو “OK”.

أجمل أغاني قناة طيور بيبي

تمتاز قناة طيور بيبي بتقديم العديد من الأغاني المتنوعة والهادفة والتي منها ما يلي: