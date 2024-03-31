تردد القنوات
سلي أطفالك في الصيام.. استقبل تردد قناة طيور الجنة 2024 واستمتع بأقوى الأغاني والأناشيد على النايل سات وعرب سات
استقبل تردد قناة طيور الجنة 2024
يتوجه العديد من الناس برغبة لمعرفة تردد قناة طيور الجنة 2024، التي تعد من بين أكثر القنوات المخصصة للأطفال شعبية، إذ تم انطلاقها في عام 2008، وحققت شهرة واسعة بفترة وجيزة بفضل محتواها المتميز وتنوع برامجها التي لاقت استحسان الجماهير الصغيرة والكبيرة على حد سواء؛ تتميز القناة بتقديم مجموعة متنوعة من الأغاني والأفلام المناسبة لعمر الأطفال.
استقبل تردد قناة طيور الجنة 2024
يمكنكم الآن تثبيت تردد قناة طيور الجنة، مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع بمحتوى الأطفال المفضل لديهم بجودة عالية وبدون انقطاع على القمر الصناعي النايل سات كما يلي:
- التردد: 11274.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل الاستقطاب: أفقي.
والآن يمكن للمشاهدين متابعة القناة على القمر الصناعي عرب سات، حيث يكفي إدخال البيانات التالية على جهاز الاستقبال الخاص بهم:
- تردد القناة: 11310.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل الاستقطاب: أفقي.
كيفية ضبط تردد القناة على الريسيفر
- ابدأ بالدخول إلى قائمة الإعدادات على جهاز التلفزيون الخاص بك، عادةً يمكن الوصول إليها عبر الريموت كونترول.
- اختر خيار البحث اليدوي أو البحث اليدوي عن القنوات من القائمة التي تظهر على الشاشة.
- قم بإدخال التردد الصحيح للقناة التي ترغب في ضبطها في الحقول المخصصة، بالإضافة إلى معلومات استقطاب القناة ومعدل التشفير إذا كانت مطلوبة.
- بعد إكمال إدخال المعلومات، انتقل إلى خيار البحث واضغط على زر القبول أو البحث على الريموت لبدء عملية البحث.
- بعد الانتهاء من عملية البحث، ستظهر القناة المطلوبة ضمن قائمة القنوات المتاحة على الشاشة.
- اختر القناة المطلوبة من قائمة القنوات المتاحة، ثم احفظ التغييرات أو اضغط على زر موافق لتحميل القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك.