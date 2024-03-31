سلي أطفالك في الصيام.. استقبل تردد قناة طيور الجنة 2024 واستمتع بأقوى الأغاني والأناشيد على النايل سات وعرب سات

يتوجه العديد من الناس برغبة لمعرفة تردد قناة طيور الجنة 2024، التي تعد من بين أكثر القنوات المخصصة للأطفال شعبية، إذ تم انطلاقها في عام 2008، وحققت شهرة واسعة بفترة وجيزة بفضل محتواها المتميز وتنوع برامجها التي لاقت استحسان الجماهير الصغيرة والكبيرة على حد سواء؛ تتميز القناة بتقديم مجموعة متنوعة من الأغاني والأفلام المناسبة لعمر الأطفال.

استقبل تردد قناة طيور الجنة 2024

يمكنكم الآن تثبيت تردد قناة طيور الجنة، مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع بمحتوى الأطفال المفضل لديهم بجودة عالية وبدون انقطاع على القمر الصناعي النايل سات كما يلي:

التردد: 11274.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

والآن يمكن للمشاهدين متابعة القناة على القمر الصناعي عرب سات، حيث يكفي إدخال البيانات التالية على جهاز الاستقبال الخاص بهم:

تردد القناة: 11310.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

كيفية ضبط تردد القناة على الريسيفر