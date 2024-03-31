الشكلمه بطريقه الحلوانى هنعملها فى دقايق والطعم خطير

هل تبحث عن حلوى سريعة وسهلة التحضير ولذيذة الطعم لا تبحث أكثر من الشكلمه! هذه الحلوى الشرقية الشهيرة تتميز بطعمها الغني وقوامها الهش، مما يجعلها مثالية لتناولها مع كوب من الشاي أو القهوة في هذا المقال سنشارككم طريقة عمل الشكلمه بطريقة الحلواني، مع خطوات بسيطة ومكونات سهلة التواجد في أي منزل.

مكونات عمل الشكلمه

ربع كيلو جوز الهند (250 جرام)

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

ثلث كوب سمنه بدرجة حرارة الغرفة (70 جرام)

نصف كوب سكر (100 جرام) (يمكن زيادتها إلى 125 جرام)

ثلث كوب دقيق (45 جرام)

ملعقتان كبيرتان من عسل الجلوكوز (75 جرام) (يمكن استبداله بشربات ثقيل أو عسل نحل أو مربى)

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

خطوات عمل الشكلمه

نخفق بياض البيض مع رشة الملح باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح كثيفًا وله قمم ناعمة. نضيف السكر والفانيليا ونستمر في الخفق حتى يصبح الخليط لامعًا ويزداد حجمه. نضيف صفار البيض ونخفق حتى يمتزج تمامًا. نضيف السمن ونخفق حتى يمتزج. نضيف الدقيق وعسل الجلوكوز ونخلط بملعقة حتى يمتزج تمامًا. نضيف جوز الهند ونخلط بملعقة حتى يصبح الخليط متجانسًا. نشكل العجينة إلى كرات صغيرة متساوية الحجم. نضع كرات الشكلمه في صينية مبطنة بورق زبدة. ندخل الصينية إلى فرن مسخن مسبقًا على 180 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة، أو حتى تصبح ذهبية اللون. نخرج الشكلمه من الفرن ونتركها تبرد تمامًا قبل التقديم.

تكات لنجاح الشكلمة