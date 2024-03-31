إذاعة حلقة عثمان ج5.. تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 لمشاهدة قيامة المؤسس عثمان ومحمد الفاتح العظيم

قناة الفجر الجزائرية هي من أكثر القنوات الفضائية التي عليها طلبًا كبيرًا في الفترة الحالية، مما عملت على جذب ملايين المشاهدين في مختلف الدول العربية، واستطاعت أن تنقل كافة الأحداث الممتعة والشيقة، التي ينتظرها كافة المتابعين في كل هذه الدول، إضافة إلى أن القناة تقوم بنقل أفضل وأبرز المسلسلات والأعمال التاريخية المتمثلة في مسلسل قيامة عثمان ومسلسل محمد الفاتح العظيم، ومسلسل صلاح الدين الأيوبي، وغيرها من المسلسلات الأخرى التي يمكن الإعتماد عليها.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 النايل سات

يمكنك التعرف على التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية على الأقمار الصناعية المختلفة ومنها النايل سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.

بينما التردد الجديد للقناة يكون 12034.

استقطاب قناة الفجر الجزائرية يكون عمودي.

معدل الترميز للقناة يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 العرب سات

ويمكن وبكل سهولة التعرف على التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية على العرب سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-