ضرب نار مع رامز جلال ح21.. ضيوف برنامج رامز جاب من الأخر الحلقة 21 دمار على mbc مصر

ضيوف برنامج رامز جاب من الأخر الحلقة 21، يتصدر اسم برنامج رامز جلال محركات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه من أشهر البرامج التي تحتل الترند اليومي ويتابعه ملايين الأشخاص من فئات عمرية مختلفة ورجال ونساء، نالت فكرة برنامج رامز جاب من الأخر إعجاب الكثير من المتابعين وأن الأشخاص الذين كانوا غير مقيدين لبرنامج المقالب غيروا فكرتهم ويتابعون الحلقات يتشوقون الحلقات القادمة،

رامز جاب من الآخر واحد من سلسلة برامج رامز جلال الذي يقدمها منذ اربعة عشر عام وفي كل موسم رمضاني ينطلق البرنامج بفكرة جديدة ومختلفة يبدأ رامز التخطيط لها مبكراً لإرضاء المتابعين وتقديم برنامج خفيف الظل يتابعونه يومياً دون ملل، نتعرف اليوم على ضيوف برنامج رامز جاب من الأخر الحلقة 21 تابعوا معنا.

ضيوف برنامج رامز جاب من الأخر الحلقة 21

شخصيات جديدة من الوسط الفني والمشاهير ينتظر الملايين من المتابعين رؤيتهم في مقلب رامز جلال، لقد تم عرض 20 حلقة من برامج رامز جاب من الأخر ومن المتوقع أن العشر حلقات الأخيرة من البرنامج يكون هناك مفاجآت كثيرة في اختيار الضيوف، ولا يمكن التصريح عن الأسماء التي تظهر في الحلقات القادمة لأنها برنامج مقالب تشويقي، ولن يتعرف المتابعين عن أسماء الضيوف إلا بعد عرض الحلقة على قناة mbc مصر يومياً عقب أذان المغرب حسب توقيت القاهرة و الساعة 8.30 على mbc 5.

أسماء ضحايا رامز جالب من الاخر في رمضان 2024

استضاف رامز جلال الكثير من النجوم والنجمات في الموسم الرمضاني 2024 في رامز جاب من الأخر وفي كل حلقة يكون ضيفين أما من النساء أو الرجال وهناك بعض الحلقات يكون هناك ضيف وضيفة معاً ومن أبرز ضحايا رامز جاب من الأخر