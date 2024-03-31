١٠٠ دولار كم دينار؟.. سعر الدينار العراقي أمام الدولار اليوم الأحد الموافق 31 مارس 2024

يرغب العديد من المواطنين في دولة العراق، بمعرفة سعر الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 31 مارس 2024، فضلاً عن أن الدينار واجهة ضغوطات كبيرة في الفترة الأخيرة مما أثرت على سعر سوق الصرف في العديد من المصارف والبنوك العاملة بالدولة، ولذا سنوضح لكم أخر تحديث لأسعار العملات المحلية، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

سعر الدينار العراقي أمام الجنيه اليوم

تتمثل أسعار الدينار العراقي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد وفقًا لما يلي:-

وصل سعر الـ 1 دينار إلى 24 جنيه.

في حين أن سعر الـ 25 دينار بلغ نحو 590 جنيه.

إضافة إلى أن سعر الـ 5 دينار عراقي بلغ قرابة 118 جنيه.

هذا وأن سعر الـ 10 دينار وصل سعره أمام الجنيه إلى 236 جنيه.

كما أن سعر الـ 100 دينار عراقي سجل 2362 جنيه.

إضافة إلى أن سعر الـ 5000 دينار عراقي سجل 23617 جنيه.

سعر الدينار أمام الدولار الأمريكي اليوم

ولمعرفة أخر تحديث لسعر الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، يُرجى اتباع الأتي:-