كشوفات pdf.. المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم المحافظات على منصة مظلتي

المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 هي الشغل الشاغل لدى المواطنين في عموم محافظات العراق منذ فترة طويلة، لأنها من الوجبات الهامة جداً التي يحصلون عليها وتساعدهم في ظروفهم المعيشية الصعبة بسبب الغلاء، بعد اعلان اسماء المشمولين بالدفعة السابعة كشفت وزارة العمل إتاحة فرصة جديدة لمن لا يستفيد من الدفعات السابقة للتسجيل في الوجبة السابعة، وقد استقبلت المنصة الإلكترونية مظلتي عدد يصل نحو 200 ألف متقدم من مختلف المحافظات للرجال والنساء

وأن الوزارة نوهت من قبل بأن الاستفادة تكون لعدد مستفيدين 70 الف رجال ونساء يتم رفع اسمائهم بعد إنهاء الإجراءات الأخيرة والموازنة عبر موقع مظلتي للاستعلام بمنتهى السهولة، ولن تقبل الوزارة من يخالف الضوابط والشروط لأن الهدف من الدعم الفئات المتعففة والمتعسرة، اليوم عبر موقعنا البديل نتعرف سوياً على كشوفات pdf المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

لمن يرغب في الحصول على الكشوفات الكاملة اسماء المشمولين عليكم الضغط على هذا الرابط منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية. اختيار الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة. اختر المحافظة رقم الهوية الوطنية للمتقدم. الضغط على تنزيل. ثم فتح المجلد لمعرفة النتائج.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية العراق 2024

عملية التسجيل للاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية يحتاج إلى بعض المتطلبات الأساسية لكي يصل الدعم للمستحقين لمنت يعيشون ظروف صعبة ولا يمتلكون أي دعم أخر أو معاش شهري ثابت، وحالة المطابقة الكاملة تكون ضمن المشمولين من مساعدات الرعاية الاجتماعية والتي تأتي على النحو التالي