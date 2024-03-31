موقف مشابهة لعادل امام بفيلم سلام يا صاحبي عرب السوريكي بقى مدمن مخدرات.. أحداث مثيرة ملخص الحلقة 20 من مسلسل حق عرب

عقب عرض الحلقة 20 من مسلسل “حق عرب” بطولة الفنان أحمد العوضي نجد أنها تضمنت العديد من الأحداث المثيرة، بدأت الحلقة بظهور مطرب المهرجانات “شعوذة” مع عبد ربه الخولي، حيث أخبره أن “سعيد الجن” يرغب منه في غناء أغنية تفضح صباح وفاء عامر بأنها تخونه مع عرب السويركي، فيما قرر المعلم عبد ربه دفن “سعيد الجن” حيًا وحفر قبره، وأخبره بعدم التطرق لصباح مرة أخرى.

خطف عرب السوريكي بالحلقة 20 من مسلسل حق عرب

وفي موقف مشابهة جدا لما حدث مع عادل امام في فيلم سلام يا صاحبي وتحويله لمدمن مخدرات، داهم رجال مرزوق بيه منزل عرب وقاموا بخطفه، ثم حضر مازن جلال الزكي واعتدى على عرب واستدعى صديقه رامي تامر شلتوت، الذي كان يحمل حقنة مخدرات ليعطيها لعرب ويجعله مدمنًا.

في نفس الوقت، زارت ماجدة (سلوى عثمان) والدة عرب المعلم عبد ربه لطلب مساعدته في إعادة ابنها إليها، ولكنه نكر طلبها وهددها بإبلاغ الشرطة.

وتحدثت أنغام كارولين عزمي مع والدها عبد ربه، حيث رفضت عرض والدها وأعلنت رفضها للزواج من مازن، معبرة عن حبها لشخص آخر وهو عرب. وفي رد فعل عنيف، صفعها وجهها.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب

يتم عرض مسلسل “حق عرب” على قناة “ON E” في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، بالإضافة إلى توفره على منصة “WATCH IT”، المسلسل من إخراج إسماعيل فاروق، وبطولة أحمد العوضي (عرب السويركي)، رياض الخولي (عبد ربه)، دينا فؤاد (حنان)،/ وفاء عامر (صباح)، وليد فواز (رباح)، كارولين عزمي (أنغام)، دنيا المصري (سميحة عبد ربه)

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