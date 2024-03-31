واتساب يصدم مستخدميه بهذا الخطر!.. الواتس متراقب وشايف كل رسائلك.. خد بالك وفعل الأمان

واتساب من أكثر التطبيقات والبرامج المتخصصة في المراسلة الفورية، وهو امتاز بشهرة كبيرة حول دول العالم العربي والأجنبي، إضافة إلى وصوله لأكثر من 1.6 مليار مستخدم، بما تصل عدد الرسائل اليومية إلى 65 مليار رسالة يوميًا، حيث إن الهاتف سهل الإستخدام ويحتوي على العديد من الميزات الخاصة بالأمان مثل استخدام بروتوكول التشفير من طرف إلى طرف لتأمين الرسائل، ولكن هناك بعض الثغرات التي تتسبب في اختراق التطبيق، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

اختراق رسائل الواتساب

من أكثر الثغرات التي قد تؤدي إلى اختراق برنامج الواتساب ما جاء على النحو الأتي:-

يمكن اختراق تطبيق الواتساب عن طريق صور GIF ضارة، مما يعمل على الاختراق من خلال الاستفادة من طريقة قيام واتساب بمعالجة الصور عند يتم فتح الصور.

وبهذه الثغرة الخطيرة GIF ضارة تأثرت إصدارات واتساب 2.19.230 وما قبلها مما تعمل على نظام التشغيل لأجهزة الأندرويد 8.1 وأندرويد 9.

ولكي تحفظ على بياناتك وتجعلها في أمان، فيجب أن يتم تحديث الواتساب إلى إصدار 2.19.244.

ثغرة لإختراق تطبيق المراسلة

مؤخرًا قام مجموعة من القراصنة بإستغلال التطبيق عن طريق هجوم Pegasus للمكالمات الصوتية لتثبيت برامج تجسس عن بُعد على هواتف المستخدمين سواء التي تعمل بنظام الأندرويد أو أي أو إس، وذلك عقب إجراء مكالمة صوتية عبر الواتس لأهداف معين، وعندها يظل الهجوم فعال بشكل كبير، وقد لا يدرك الهدف أن جهازه أصبح مُثت عليه برميجات تجسس.