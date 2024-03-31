مسلسل المداح 2 الحلقة 22 الثانية والعشرون أسطورة العودة أعرف موعدها وتردد قناة MBC مصر.. سميح يقنع رحاب بالزواج غير شرعي

مسلسل المداح 2 الحلقة 22 الثانية والعشرون، هناك ملايين الاِشخاص يتابعون مسلسل المداح منذ عرض الموسم الأول وهذا ما يزيد من شوقهم لمتابعة المزيد من الحلقات التي تكشف أسرار جديدة، حقق المنداح الجزء الرابع أسطورة العودة ضجة كبيرة وصدى واسع من بداية عرضه الأول في شهر رمضان الجاري 2024، اختيار المؤلف والمخرج للجزء الرابع والشخصيات كانت مختلفة وأكثر تشويق عن المواسم الماضية،

وليس فقط بل أختيار الترنيم بالمسلسل كانت جذابة للغاية ولكنها لقيت انتقادات كثيرة واعتقد البعض أنها تعويذة لتحضير الجن، لكن خرج كبار المشايخ والداعي الإسلامية لنفي تلك المعتقدات الخاطئة وأنها مجرد ترانيم عادية ولا يوجد بها أي ضرر، الضوء يتسلط حول النجم حمادة هلال وأدائه الرائج الذي أذهل الجميع وأنه في تقدم ملحوظ وجيد الاختيار في أعماله، ترقبوا معنا لمعرفة أحداث مسلسل المداح 2 الحلقة 22 الثانية والعشرون.

مسلسل المداح 2 الحلقة 22 الثانية والعشرون

تشويق وإثارة بمسلسل المداح الجزء الرابع ومفاجآت كثيرة تتفجر في كل حلقة يتم عرضها، وأخر تطورات الأحداث أن الجن قزح الذي يخدع الناس بشخصية الدكتور سميح يحاول أن يقنع رحاب بالزواج منه غير شرعي بعد أن دمر علاقتها مع صابر بسبب العمل الذي وضعته له في جبال سيوة، وكانت رحاب سبب في خروج الجن موت لأنها أعطت سميح منديل ملطخ بقطرات دماء صابر

كما كشف صابر خداع زين لمنال بعد أن كلف بعض الأشخاص لخطف أبن حسن لتوريطه في مشكلة كبيرة والتخلص منه، لكن يحاول صابر أن يظهر الحقيقة للجميع لكن سميخ يتلاعب بأفكارهم وعقولهم للسير على الطريق الخطأ، وفي الحلقة القادمة يكتشف صابر خداع عماد ويحاول جمع كل الخيوط ببعض لإنهاء تلك الحرب بينه وبين مليكة وسميح والقضاء عليهم وكشف حقيقتها للجميع.

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