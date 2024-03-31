“تراجع أسعار الذهب متتالي” أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 “بيع وشراء” بالمصنعية

شهد اليوم الأحد 31 مارس 2024 انخفاض جديد في أسعار الذهب في مصر عيار 21 بالمصنعية، فمنذ أن تم تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة من قبل البنك المركزي المصري واختلفت أسعار الذهب كثيرًا، حيث تراجع الذهب وخصوصا عيار 21 الأكثر انتشارًا ما يقرب من 1000 جنيها، وها اليوم يستقر على نحو من 3000 جنيها، من خلال الأسطر التالية نبين أسعار عيارات الذهب اليوم وتوقعات أسعار الذهب في الفترة القادمة.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

شهد اليوم الأحد 31 مارس 2024 انخفاض في أسعار الذهب، حيث جاء الأسعار طبقا للعيارات المختلفة على النحو التالي:

سجل عيار 24 اليوم: 3542 جنيها للبيع، و3514 جنيها للشراء.

سجل عيار 21 اليوم: 3100 جنيها للبيع، و3075 جنيها للشراء.

سجل عيار 18 اليوم: 2657 جنيها للبيع، و2635 جنيها للشراء.

سجل عيار 14 اليوم: 2072 جنيها للبيع، مقابل 2055 جنيها للشراء.

ثم أن المصنعية تتراوح بين 150 جنيها إلى 200 جنيه وتختلف بين تجار الذهب اختلافًا طفيفًا، لذلك يتراوح سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 شامل المصنعية ما بين 3250 جنيها و3300 جنيه.

أسعار سبائك الذهب اليوم

شهد اليوم الأحد 31 مارس انخفاض في أسعار الذهب، يعد هذا التغير في أسعار الذهب تغيرا طفيفًا يدل على استقرار الأسعار بنسبة كبيرة في سوق الذهب اليوم، كما سجل اليوم أسعار سباك الذهب على النحو التالي:

سجل اليوم سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: 8827 جنيهًا.

كما سجل سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 17655 جنيهًا.

وسجل أونصة (31.1) جرام: 109814 جنيهًا.

توقعات أسعار الذهب

من المتوقع أن يشهد سعر الذهب تقلبات في الفترة القادمة، قد يرتفع سعر الذهب إذا ارتفعت التوترات السياسية أو واجه الاقتصاد العالمي صعوبات، ويمكن أن ينخفض سعر الذهب إذا استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع أو تحسن الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وذلك من أسباب انخفاض سعر الذهب اليوم الأسباب التالية: