تردد القنوات

“لولو صارت شرطية هتعمل فينا إيه”.. حالا تردد قناة وناسة بيبي 2024 على نايل سات

صورة محمد المصري محمد المصريمنذ 26 دقيقة
0

قناة وناسة بيبي هي قناة تلفزيونية موجهة للأطفال في العالم العربي، كما تعتبر وجهة ترفيهية رائدة لما تقدمه من  محتوى ممتع وتعليمي يهدف إلى ترفيه الأطفال وتعزيز تجربتهم التعليمية، بالاضافة الى ذلك فإن القناة تقدم برامج متنوعة تشمل الرسوم المتحركة، الألعاب، الأغاني والأناشيد، والبرامج التعليمية، وعند تنزيل تردد قناة وناسة بيبي 2024 ستجد أنها تلبي الطلب المتزايد من الأسر العربية عن توفير بيئة مشاهدة آمنة ومسلية لأطفالهم، تقدم القناة تجربة مشاهدة مثيرة للاهتمام للأطفال من خلال مزيج من الفرح والمعرفة.

“لولو صارت شرطية هتعمل فينا إيه”.. حالا تردد قناة وناسة بيبي 2024 على نايل سات

 والأن هيا نتعرف تردد قناة وناسة بيبي لعام 2024

تردد قناة وناسة بيبي لعام 2024 هو 11470 عمودي مع استقطاب 27500 ومعدل ترميز الخطأ 5/6 على نايل سات، يعني ذلك أنه يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على هذا التردد لمشاهدة القناة.

قناة وناسة بيبي تقدم أغاني والأناشيد التي تجذب الأطفال، تتميز تلك الأغاني بألحانها الممتعة وكلماتها البسيطة والتعليمية

تعرف على أشهر أغاني وناسة بيبي

تضم قناة وناسة بيبي مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد التعليمية والترفيهية التي تجذب الأطفال، وعلى رأس الأغاني وكافة الفقرات لولو وهي الشخصية الرئيسية، ومن تلك القرات والاغاني “ماذا تشتري لولو من المول”، “شو صار عند الدكتور يا لولو”، “ليكي أختي الغيورة” لولو صارت شرطية ، وغيرها الكثير  من الاغاني والبرامج التعليمية للأطفال.

يا ترى لولو لو بقت شرطية هتعمل فينا إيه

قد يهمك أيضا:- 

“ما بيصير يا أطفال” دلعيهم وعلميهم وكمان اشترى دماغك ونزلي أحدث تردد قناة كراميش الجديد 2024 Karamesh.

أجمل أغاني  لولو.. فرحي أولادك مع تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV 2024 لمشاهدة أجمل أغاني الأطفال بشكل متواصل وبجودة عالية.

مقالب كارتون توم وجيري المستمرة لأكثر من 86 عام .. نزل الآن تردد قناة توم وجيري وأجمل كارتون على نايل سات وعرب سات.

إنضم لقناتنا على تيليجرام

صورة محمد المصري محمد المصريمنذ 26 دقيقة
0

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى