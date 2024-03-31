تجاوب صح هتاخد المليون.. مسابقة طائر السعيدة 6 في رمضان 2024 مع مايا العبسي.. إجابة السؤال 20

يوم بعد يوم ترتفع عملية البحث على جوجل والمواقع المختلفة عن مسابقة طائر السعيدة 6 في رمضان 2024 لأنها مسابقة عربية يمنية شهيرة جداً تعرض منذ عدة سنوات في كل موسم رمضان، والمسؤول عن عرض برنامج طائر السعيدة هي قناة السعيدة اليمنية التي تعتبر من أهم القنوات العربية التي تنقل محتوى تلفزيوني ناجح ومميز للغاية، على مدار 5 سنوات الماضية حقت مسابقة طائر السعيدة قاعدة جماهيرية كبيرة.

ووصل صدى البرنامج لمختلف الدول العربية والكثير من المواقع بدأت تتحدث عن المسابقة لأنها تمنح الفائزين مبالغ مالية كبيرة بشكل يومي وعلى مدار 30 يوم في شهر رمضان، ونجحت القناة أن تكون أفضل برنامج يمني لعام 2024 بتقييم الجمهور المتابع، واليوم ننشر لكم الخطوات الكاملة للإشتراك في مسابقة طائر السعيدة 6 في رمضان 2024.

مسابقة طائر السعيدة 6 في رمضان 2024

بشكل يومي يتم طرح سؤال جديدة على الموقع الرسمي للمسابقة ومن يقوم بإختيار الإجابة الصحية بين الاختيارات وإرسالها، وتصل قيمة الجائزة النقدية حتى مليون ونصف ريال يمني، يعرض برنامج مسابقة طائرة السعيدة على قناة السعيدة اليمنية المفتوحة والتي تعمل بجودة عالية، ويقدم البرنامج الإعلامية اليمنية مايا العبسي، وتشاهدون الحلقة بشكل حصري على القناة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت اليمن والإعادة في تمام الساعة 3 صباحاً، وللاشتراك الآن عليكم اتباع ما يلي:

الدخول من خلال الانترنت على موقع طائر السعيدة. تجد سؤال المسابقة تعرف عليه جيداً. قم بتدوين البيانات الشخصية الاسم رباعي. رقم الهاتف الجوال. المحافظة. إجابة السؤال. ثم النقر على زر أشتراك.

إجابة مسابقة طائر السعيدة 6 السؤال 20

تم رفع سؤال الحلقة 20 بالامس ومازال هناك ملايين الاشخاص يبحثون عنه ومعرفة الإجابة والسؤال، أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة اليمنية اتجه مؤخرا للتدريب وقاد منتخب الناشئين للتأهل إلى نهائيات كأس العالم عام 2000م من هو؟

الإجابة الصحيحة بين الاختيارات هي: أمين السنيني.

تردد قناة السعيدة اليمنية 2024