موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024 وحقيقة تبكير الصرف بالزيادة الجديدة 15%

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024 هذا ضمن الكلمات البحثية الأولى على جوجل نظراً لكثرة تساؤلات وبحث مستفيدي تكافل وكرامة عن الصرف وهل ما يتم تداولة من أخبار عن تبكير الصرف حقيقة أم مجرد شائعات، يعتبر معاش تكافل وكرامة جزء كبير من حياة المواطنين لأنهم لا يملكون أي دخل غيره والاعتماد الكبير على المبلغ المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي بشكل شهري، ملايين المواطنين من مختلف محافظات مصر يستفيدون من تكافل وكرامة وما زالت وزارة التضامن الاجتماعي تستقبل طلبات جديدة لإضافة مستحقين جدد على منظومة المعاش وطباعة كروت الصرف لرفع وتخفيف العبء عن الفئة المتضرر من هذا الغلاء وعدم قدرتهم على المعيشة بدون أي دخل ثابت، واليوم نتعرف معاً على موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024

يعد تكافل وكرامة من أهم وأشهر أنظمة الدعم الحكومية التي تحصل عليها النساء والأبناء في مراحل التعليم لمساعدتهم في تحسين ظروف معيشتهم، وفي الشهر الماضي قام الملايين من المستفيدين بصرف المعاش الشهري تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة المقدرة 15% بقرارات من مجلس الوزراء وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا جاء للمساهم في تحسين ظروف الأسر في ظل حالة التدهور الاقتصادي ومحاربة الغلاء، كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف مستحقات تكافل وكرامة لشهر أبريل، والتي تبدأ في موعدها الرسمي دون أي تبكير، وتكون عملية الصرف يوم الأثنين الموافق 15 من أبريل 2024 بعد عيد الفطر المبارك بعدة أيام وتستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام متتالية.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

خصصت وزارة التضامن موقع إلكتروني لمن يريد الاستعلام عن الصرف أو قيمة الراتب بعد تطبيق الزيادة الجديدة وكل ما عليكم اتباع ما يلي: