دعاء اليوم الحادي والعشرون 21 من رمضان 2024 اللهم باعد بيننا وبين الخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب

دعاء اليوم الحادي والعشرون 21 من رمضان 2024، هناك اهتمام كبير من المسلمين بالحصول على الأدعية المستجابة في العشر الأواخر من شهر رمضان، ويدعو المسلمين جميعاً أن يبلغهم الله ليلة القدر والحصول على اجرها وحسناتها وأن يكون لهم نصيب كبير من استجابة الدعوات، لقد بدأت اليوم العشر الأواخر من شهر رمضان وهي أيام العتق من النار ويحرص المسلمين على الاستقامة والتوبة والاستغفار والتقرب من الله عز وجل.

وما من أيام أقرب وأحب الأعمال فيها إلى الله العشر الأوائل من ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، أن الله عز وجل ينتظر إلى قلوب العباد ويعلم ما فيها وما تحتاجه كل نفس من أماني وأحلام طال انتظار لكن يريد الله أن يسمع صوت عبده عندما يدعو ويلح عليه في طلب الحاجة، اليوم ننشر لكم عبر التقرير التالي دعاء اليوم الحادي والعشرون 21 من رمضان 2024.

دعاء اليوم الحادي والعشرون 21 من رمضان 2024

اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ دَلِيلًا، وَلَا تَجْعَلْ عَلَيَّ فِيهِ لِلشَّيْطَانِ سَبِيلًا، يَا قَاضِيَ حَوَائِجِ السَّائِلِينَ.

“اللهم إنا نسألك في اليوم الحادي والعشرين من رمضان باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت.

يا رب افتح لنا أبواب البركة والتيسير والنجاح واحفظنا من كل شر ومن كل سوء وبلاء ولا تحوجنا إلا إليك وفرج عن كل مهموم واشف كل مريض.

اللهم اغفر لنا كل الذنوب التي تحل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، واغفر لنا الذنوب التي تورث الندم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

متى تبدأ ليلة القدر 2024

ليلة القدر هي ليلة عظيمة مباركة ومن أعظم الليلى التي يعتق الله فيها الرقاب من النار، ويغفر لمن تاب وندم، كما ذكرت ليلة القدر في القرآن الكريم عظمتها وأهميتها الشديد في قوله تعالى” إنا أنزلناه في ليلة القدر ، وما أدراك ما ليلة القدر ، ليلة القدر خير من ألف شهر ، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر” ولذلك يتساءل الكثير عن موعد ليلة القدر ومتى تأتي، ليلة القدر تأتي في الليالي الوترية من العشر الأواخر من شهر رمضان، وتبدأ في ليلة 21 من رمضان، وفي ليلة 23 من رمضان، وفي ليلة 25 من رمضان وليلة 27 من رمضان وليلة 29 من رمضان، فاللهم بلغنا وإياكم ليلة القدر.