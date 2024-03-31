الناس فرحانه ومبسوطة.. كيفية الإستعلام عن راتب التقاعد في الجزائر2024.. جهز محفظتك الان!!

دخل التقاعد هو مركز الاهتمام للجميع ومن أجل تلبية كافة احتياجاتهم تهتم العديد من المنظمات في دولة الجزائر بالتعرف على كل التفاصيل حول الزيادة في رواتب المتقاعدين في الجزائر والتحقق من صحة بعض الأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي ولمعالجة هذا الجدل الذي يشمل جميع المتقاعدين أصدرت وزارة المالية بياناً رسمياً أوضحت فيه أيضاً أن هذا الارتفاع سيتم الاعتراف به وفقاً لهذه المادة من المتوقع أن يحصل المتقاعدون الجزائريون على زيادة في الأجر الإضافي شهريا في عام 2024.

راتب التقاعد في الجزائر

أعربت العديد من فئات العمال المتقاعدين من دولة الجزائر عن رغبتهم في الاستفسار رسمياً عن زيادة الإمكانيات، كما تم التأكيد على أنه سيتم إضافة رواتب كافة العاملين المتقاعدين الشهرية حسب أرقامهم وهم على النحو التالي:

وبما أن كل متلقي معاش تقاعدي يقل دخله عن 20 ألف دينار جزائري، فإن معدل النمو سيرتفع إلى 5%.

والحقيقة أن 4% من الزيادة ستذهب لجميع المتقاعدين ومن يتقاضون 20 ألف دينار رسمياً.

وقد تصل نسبة الزيادة لكل من يتراوح راتبه بين 50 ألفاً و80 ألف دينار إلى 3%

ولن يحصل العامل على زيادة خاصة إلا بنسبة 2% إذا تجاوز راتبه 80 ألف دينار.

الاستعلام إلكترونياً بشأن الزيادة المتوقعة في رواتب المتقاعدين الشهرية

يتم الآن الاستعلام رسمياً عن مبلغ الزيادة المتوقعة في رواتبهم الشهرية من قبل جميع المتقاعدين العاملين، وذلك وفقاً للبروتوكولات التالية: