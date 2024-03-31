آلام الجهاز الهضمي في رمضان ما سببها ولماذا نشعر بها؟

الكثير من الأشخاص يشتكون من آلام المعدة في شهر رمضان وقد لا يعرفون السبب ويعتقد البعض منهم أنه قد يكون نتيجة للصيام أو تناول طعام غير صحي وهذا من أهم أسباب آلام المعدة في رمضان ولكن هناك أسباب أخرى تدل على وجود مشكلة صحية في الجهاز الهضمي في أي منطقة منه ليست المعدة فقط، في السطور القادمة سنوضح لكم سبب حدوث آلام الجهاز الهضمي في شهر رمضان بشكل عام.

سبب آلام الجهاز الهضمي في رمضان

هناك عدة أسباب يحدث نتيجة لها آلام مختلفة في الجهاز الهضمي ولا يقتصر الأمر على المعدة فقط وتلك الأسباب تتمثل في: