صحة
آلام الجهاز الهضمي في رمضان ما سببها ولماذا نشعر بها؟
الكثير من الأشخاص يشتكون من آلام المعدة في شهر رمضان وقد لا يعرفون السبب ويعتقد البعض منهم أنه قد يكون نتيجة للصيام أو تناول طعام غير صحي وهذا من أهم أسباب آلام المعدة في رمضان ولكن هناك أسباب أخرى تدل على وجود مشكلة صحية في الجهاز الهضمي في أي منطقة منه ليست المعدة فقط، في السطور القادمة سنوضح لكم سبب حدوث آلام الجهاز الهضمي في شهر رمضان بشكل عام.
سبب آلام الجهاز الهضمي في رمضان
هناك عدة أسباب يحدث نتيجة لها آلام مختلفة في الجهاز الهضمي ولا يقتصر الأمر على المعدة فقط وتلك الأسباب تتمثل في:
- تناول كمية كبيرة من الطعام وبشكل سريع في حين المعدة سعتها حوالي كوب طعام أو اثنين فقط وما يحاول الشخص القيام به هو ملئها بكمية أكثر من سعتها وهو ما ينتج عنه شعور الألم بالمعدة وكذلك شعور الإمتلاء وقد يكون مصاحب الغازات والإنتفاخات بسبب دخول كمية كبيره من الهواء مع الطعام.
- عسر الهضم والذي ينتج عنه شعور بالألم تحديدًا في المنطقة العلوي من البطن لعدم تناول الألياف أو شرب كمية مناسبة من الماء.
- القولون العصبي والذي يعاني منه فئة كبيرة من الأشخاص ويسبب عدم الشعور بالارتياح بعد تناول الطعام ويصاحب هذا الشعور الغازات والانقباضات.
- حصى المرارة وهي تلك الحصى الرملية صغيرة الحجم المتراكمة على المرارة تسبب في بعض الأحيان آلامًا للمصابين بها بعد تناول الطعام تحديدًا في الأكلات الغنية بالدهون والزيوت الغير صحية.
- ارتجاع المريء والذي يحدث نتيجة له اندفاع حمض المعدة إلى المريء والذي يشعر المريض بآلام في المعدة والصدر وكذلك بالغثيان.
- التهابات في البنكرياس والتي تسبب شعور الألم في منطقة البطن العليا حتى الظهر ويصاحب الألم الاحساس بالتقيؤ أو الغثيان وهذا دليل قوي على التهاب البنكرياس.