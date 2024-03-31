وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024  بحد أدني 6000 جنيه للموظفين في القطاعات الحكومية المختلفة 

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة، حيث يبحث جميع الموظفين عن الموعد المقرر لصرف مرتبات شهر أبريل 2024 والذي سوف يتضمن الزيادة الجديدة في المرتبات، والتي أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال الشهر الماضي، حيث تم رفع قيمة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصبح أقل راتب يحصل عليه الموظف الحكومي هو 6000 جنيه بدلا من 4000 جنيه، مما أثار فضول الكثير من الموظفين للتعرف على قيمة رواتبهم بالزيادة الجديدة، والأن سوف نستعرض معكم جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2024.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة

مع الإقتراب من الموعد المقرر لصرف رواتب العاملين في مختلف الوظائف والقطاعات الحكومية، يتصدر البحث عن موعد صرف المرتبات الخاصة بشهر العيد في جميع المواقع البحثية، حيث كشفت وزارة المالية المصرية عن الموعد الرسمي لصرف مرتبات شهر إبريل 2024 والمقرر العمل على صرفه اعتبارا من يوم الأحد والموافق 21 من إبريل 2024، وذلك بالزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية ضمن حزمة الحماية الإجتماعية لمساعدة المواطنين في تخطي الظروف الإقتصادية الحالية، وقد تضمنت القرارات الرئاسية النقاط التالية:

زيادة الحد الأدنى للراتب الشهري لكل موظفي القطاعات الحكومية والخاصة لتكون بقيمة 6000 جنيه.

زيادة المعاشات بنسبة 15%.

تخصيص مبالغ كبيرة لبرامج الدعم مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة.

أن يتم تطبيق الزيادة اعتبارا من شهر مارس 2024.

جدول أيام صرف مرتبات شهر إبريل 2024

وفقا لما أعلنت عنه وزارة المالية المصرية، فإن جدول صرف مرتبات شهر إبريل 2024 ستبدأ من يوم الأحد 21 إبريل وتستمر لمدة 5 أيام ونفت وزارة المالية تبكير موعد الصرف قبل العيد ويأتي الصرف على النحو التالي: