“افضل من العادي“ خطوات تنزيل تطبيق واتساب الذهبي 2024.. نزله وشوف المميزات

واتساب الذهبي 2024، هذا التطبيق يتوافر به العديد من المميزات الرائعة التي جعلته من أكثر تطبيقات الدردشة شهرة وانتشارا فقد نجح في جذب ملايين المستخدمين حول العالم، ويقوم المهندسين المطورين للتطبيقات بعمل تعديلات وتحسينات عليه باستمرار لتلبية متطلبات المستخدمين وإضافة مزايا جديدة وفريدة من نوعها، ونظرا لرغبة الكثيرين في تحميل اخر اصدار من واتساب الذهبي سنقدم لكم في هذا المقال رابط التنزيل ومزايا التطبيق.

خطوات تنزيل تطبيق واتساب الذهبي 2024

يمكن لأي شخص تنزيل تطبيق واتساب الذهبي 2024 بسهولة وبالتالي الاستمتاع بالدردشة من خلاله لما يتمتع به من إمكانيات هائلة ومزايا رائعة جعلت استخدامه أكثر روعة وسلاسة من استخدام الواتساب العادي، وفيما يلي نوضح لكم خطوات تنزيل التطبيق على الهاتف :

افتح متجر جوجل من هاتفك المحمول وفي محرك البحث اكتب whatsapp Gold.

ستظهر أمامك العديد من الخيارات اضغط على ايقونة التطبيق المراد تنزيله.

ثم اضغط على “تثبيت” أو “Install” وبعد قليل ستجد التطبيق محملا على هاتفك.

ثبت التطبيق ثم قم بفتحه ادخل رقم هاتفك لإنشاء حساب جديد.

ادخل الاسم وصورة البروفايل وكلمة تعبر عنك، ثم استمتع بالشات مع أصدقاءك ومعارفك.

مميزات تطبيق واتساب الذهبي 2024

من أراء المستخدمين لتطبيق واتساب الذهبي 2024 نستطيع التعرف على أبرز المميزات التي يتمتع بها التطبيق والتي جعلته يكتسب هذا النجاح الكبير والشهرة الواسعة، واليكم الان بعضا منها :