“مظلتي spa.gov.iq/umbrella“ اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق وأهم شروط الاستحقاق

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، في ظل الغلاء المستمر والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الكثير من أفراد الشعب العراقي تسعى الحكومة الى مساعدة المحتاجين والفقراء من خلال إطلاق العديد من برامج الدعم الاجتماعي، ومنها منحة الرعاية الاجتماعية التي يتقدم اليها الاف المواطنين وينتظرون بفارغ الصبر نزول أسماء المستفيدين من الوجبات، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الوجبة الأخيرة، وشروط الاستحقاق.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق في الفترة الأخيرة تزايدت التساؤلات عن موعد ظهور اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ليعرف المتقدمون هل تم قبول طلبهم أم رفضه وهل سيتمكنون من الاستفادة من تلك المنحة ام لا، وقد كشفت الحكومة العراقية عن قرب الإعلان عن الأسماء، وإتاحة إمكانية الاستعلام عنها الكترونيا عبر موقع هيئة الحماية الاجتماعية الالكتروني الرسمي، وذلك للتيسير على المواطنين وتوفير وقتهم وجهودهم، وفيما يلي سنستعرض لكم طريقة الاطلاع على كشوف الأسماء بالخطوات : الدخول الى موقع هيئة الحماية الاجتماعية الالكتروني الرسمي”مظلتي” عبر الضغط على هذا الرابط.

من بين الخدمات الالكترونية اختر خدمة الاستعلام عن الوجبة الاخيرة.

حدد رقم الوجبة، والمحافظة التي تقيم بها.

اكتب البيانات اللازمة في الخانات المخصصة بشكل صحيح.

بعد مراجعة المعلومات المدونة والتحقق من صحتها اضغط على “استعلام”.

ستظهر أمامك قائمة الأسماء التي ستسفيد من منحة الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة. شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية عدد من الشروط التي لابد من توافرها في المستحق لمنح الرعاية الاجتماعية، وفيما يلي أبرز الشروط : أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم داخل العراق بشكل دائم.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام، وللسيدات لا يقل عمرهن عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

أن يكون المتقدم من محدودي الدخل ولا يملك أي أشياء ذات قيمة كالأراضي والعقارات وغيرها.