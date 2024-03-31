بكام الأصفر انهارده.. أسعار الذهب في مصر اليوم 

تعتبر أسعار الذهب في مصر اليوم من الأمور الحيوية التي يبحث عنها الكثيرون، وفي هذا السياق، يعتبر سوق الذهب محل للمتابعة بشكل مستمر بالنسبة للمواطنين، حيث يسعى الكثيرون إلى معرفة أحدث التحولات في الأسعار، يأتي هذا في ظل استمرار التقلبات الحادة في الأسعار على المستوى العالمي، والتحركات الطفيفة التي يشهدها السوق المحلي.

أسعار الذهب في مصر اليوم

يهتم الكثير من الأشخاص بمتابعة أسعار الذهب في مصر اليوم، وخاصة في سوق الصاغة، حيث يعتبر الذهب من الموارد الثمينة والاستثمارات الآمنة، تتأثر أسعار الذهب في مصر اليوم بعدة عوامل، بما في ذلك التقلبات في الأسواق العالمية والتغيرات في العرض والطلب، فيما يلي تحديث لأحدث الأسعار في سوق الصاغة بمصر:

عيار 21 يتم تسجيل سعر الجرام بـ 3080 جنيها.

عيار 18 يتم تسجيل سعر الجرام بـ 2640 جنيها.

عيار 24 يتم تسجيل سعر الجرام بـ 3520 جنيها.

الجنيه المغلف يتم تسجيل سعره بـ 25070 جنيها.

سبيكة ٥ جرام يتم تسجيل سعرها بـ 17935 جنيها.

سبيكة ١٠ جرام يتم تسجيل سعرها بـ 35860 جنيها.

سبيكة ٢٠ جرام يتم تسجيل سعرها بـ 71680 جنيها.

سبيكة ٥٠ جرام يتم تسجيل سعرها بـ 179000 جنيها.

الأونصة يتم تسجيل سعرها بـ 111400 جنيه.

تأثير العوامل المتعددة على سعر الذهب في مصر

في مصر، يتم تسعير الذهب بالمصنعية، وتختلف الرسوم المصنعية التي تفرضها المحلات على أسعار الذهب بين 100 و 120 جنيها على كل جرام واحد، وتتفاوت هذه الرسوم من مكان لآخر بناء على عدة عوامل، فقد تجدها تختلف في المناطق البحرية عن تلك في المناطق القبلية.

وأكد خبراء محلات الصاغة أن هناك ثلاث عوامل تحدد سعر الذهب في تلك المحلات.