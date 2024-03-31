“كيفاش اسجل واخد 15000 دينار جزائري“ التسجيل في منحة البطالة 2024 بالجزائر وشروط التسجيل

تسجيل في منحة البطالة 2024، منحة البطالة تعد واحدة من أهم برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها الحكومة الجزائرية للمواطنين بهدف مساعدتهم على تحسين مستواهم المعيشي وتلبية احتياجاتهم حتى يحيوا حياة كريمة ليس بها أعباء أو ضغوط مادية، ومنحة البطالة يستفيد منها كل شخص لا يجد عمل وليس لديه دخل ثابت يمكنه من الإنفاق على نفسه وأسرته، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة التسجيل في منحة البطالة والشروط المطلوبة.

التسجيل في منحة البطالة 2024 بالجزائر في إطار سعي الحكومة الجزائرية الى التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات لهم بأسهل واسرع طريقة ممكنة أتاحت الوكالة الوطنية للتشغيل إمكانية التسجيل في منحة البطالة الكترونيا عبر اتباع خطوات سهلة، وفيما يلي نستعرض لكم كيفية تسجيل في منحة البطالة 2024 بالخطوات : الدخول الى موقع هيئة الوكالة الوطنية للتشغيل من خلال الضغط على هذا الرابط.

من قائمة الخدمات الالكترونية المتاحة اضغط على “منحة البطالة”.

قم بالضغط على “تسجيل” ثم ادخل كافة البيانات اللازمة بنموذج الطلب.

ارفع الأوراق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل.

بعد التحقق من صحة البيانات المدخلة اضغط على “ارسال الطلب”.

ستقوم الجهات المعنية ببحث طلبك ومن ثم الرد عليه بالقبول أو الرفض وإعلامك بالنتيجة في أقرب وقت. أهم شروط التسجيل في منحة البطالة 2024 بالجزائر التسجيل في منحة البطالة يتطلب توافر بعض الشروط في مقدم الطلب لتتم الموافقة على طلبه وليستفيد من الدعم، وفيما يلي شروط تسجيل في منحة البطالة 2024 : أن يكون مقدم الطلب حاملا للجنسية الجزائرية ومقيم بصفة دائمة داخل الجزائر.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 19 عاما و 50 عاما.

ألا يكون لديه عمل ثابت أو دخل شهري.

ألا يكون لديه أملاك خاصة أو حساب بنكي.

أن يكون مسجل بالفعل في هيئة الوكالة الوطنية للتشغيل.