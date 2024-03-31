بصورة البطاقة.. صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة قبل العيد

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تبذل مديريات العمل بكافة المحافظات المصرية جهود مكثفة لضمان صرف منحة العيد للعمالة غير المنتظمة، في مبادرة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية ودعم هذه الفئة الهامة من المجتمع، هذه الخطوة، التي تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية لرفع الضرر عن كاهل المواطنين، تؤكد على التزام الدولة بمساندة المواطنين وخاصة الأكثر احتياج، في مواجهة تحديات الحياة اليومية والاحتفال بالعيد بروح معنوية عالية.

صرف منحة عيد الفطر للمستحقين بقيمة 500 جنيه

تستعد مديريات العمل عبر المحافظات المصرية لإطلاق مبادرة تقديرية بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث سيتم صرف منحة مالية بقيمة 500 جنيه للمستفيدين، هذه الخطوة، المقرر تنفيذها في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم، تأتي كجزء من الجهود المبذولة لدعم الفئات الأكثر احتياج في المجتمع، المستفيدين من هذه المنحة يمكنهم استلام المبلغ المخصص عن طريق البريد المصري أو من خلال منافذ الصرف المعتادة، وذلك باستخدام بطاقة الرقم القومي. هذه المبادرة تسلط الضوء على التزام الحكومة بتوفير الدعم والمساندة للمواطنين، خصوص في الأوقات التي تشهد زيادة في الأعباء المالية.

توجيهات عاجلة لصرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة

في إطار الجهود المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياج، أعلن حسن شحاته، وزير العمل، عن البدء الفوري في صرف منحة عيد الفطر المبارك، بقيمة 500 جنيه، للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالدفاتر الرسمية لمديريات العمل، هذه الخطوة تأتي لضمان تمكين المستفيدين من تلبية احتياجات أسرهم الأساسية قبل حلول العيد، مؤكدًا على ضرورة إنجاز الصرف في الأيام القليلة المقبلة.